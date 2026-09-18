Η φωτογραφία δίπλα στη σκυλίτσα του.

Μία διαφορετική και ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση έκανε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης του σκυλίτσας, Olive.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε μία από τις πιο τρυφερές φωτογραφίες του, στην οποία φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με την Olive, που όπως είπε, πλέον έχει μεγαλώσει αισθητά.

Ο ίδιος, εμφανίζεται χαμογελαστός, κρατώντας στα χέρια του μία κούπα και έχοντας στην αγκαλιά του τη σκυλίτσα του, με την οποία φαίνεται να έχει έναν ιδιαίτερα ισχυρό δεσμό.

Μέσα από την συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Μπέκαμ αποκάλυψε ότι η Olive έχει μεγαλώσει αρκετά και πως πλέον οι ρυθμοί την έχουν αρχίσει να επιβραδύνονται, καθώς η ηλικία της επηρεάζει την καθημερινότητά της.

Στην λεζάντα της φωτογραφία του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, έγραψε χαρακτηριστικά:

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«My little Olive is getting old & slowing down», δηλαδή «Η μικρή μου Olive μεγαλώνει και επιβραδύνει».

{https://www.instagram.com/p/DdaZ3DlIvUY/}