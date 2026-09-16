Στο τελευταίο χειρουργείο ετοιμάζεται να υποβληθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Σε ένα ακόμη χειρουργείο ετοιμάζεται να υποβληθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το Πάσχα του 2025.

Ο γνωστός μουσικός γνωστοποίησε την είδηση το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, μέσω σχετική ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Όπως είπε, πρόκειται για την τελευταία χειρουργική επέμβαση στην οποία χρειάζεται να υποβληθεί για την αποκατάσταση του χεριού του.

Στην φωτογραφία που δημοσίευσε ο Άρης Μουγκοπέτρος, απεικονίζεται στο κρεβάτι του νοσοκομείο, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον γιατρό του, Εμμανουήλ Φανδρίδη, ο οποίος έχει αναλάβει την περίθαλψη και την αποκατάστασή του.

Στη συνοδευτική λεζάντα ο μουσικός αναφέρει χαρακτηριστικά: «8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά ! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη».

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Ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά το Πάσχα του 2025, κατά τη διάρκεια πανηγυριού, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του. Λόγω αυτού τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί άνω άκρο και υπέστη βλάβη στην όρασή του.