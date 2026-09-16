Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην περιοχή της λεωφόρου Αλεξάνδρας, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος. Η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση και οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο, πριν επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος του διαμερίσματος.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Λόγω του περιστατικού, η οδός Βραΐλα παραμένει κλειστή στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.