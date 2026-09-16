Στο μικροσκόπιο εισαγγελικής έρευνας ο ΙΣΑ - «Είναι αυτονόητο ότι θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας», απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους «ανυπόστατους» ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων γιατρών στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνακη, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διέθεταν είναι απολύτως νόμιμα. Επικαλούμενοι τα τιμολόγια αγοράς τους, ισχυρίστηκαν πως τα είχαν δηλώσει στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026, προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες.

Ο ΙΣΑ με ανακοίνωσή του τονίζει ότι ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται πως κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι «επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του για τα όσα ψευδώς κατέθεσαν οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί». Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.

Στο πλαίσιο δε της εισαγγελικής έρευνας που θα διεξαχθεί, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι «είναι αυτονόητο ότι θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας».

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Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΙΣΑ

Λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών, διατάχθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδη Κορρέα, κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που θέτει στο μικροσκόπιο τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, καθώς και οποιονδήποτε άλλον δημόσιο φορέα που ήταν επιφορτισμένος με τους ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο των δύο κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα εξεταστεί σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο ΙΣΑ, με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια και όχι μόνο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που στάθηκε μοιραίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί εάν, κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς πραγματοποίησαν ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς και αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Την αποφυλάκισή τους θα ζητήσουν οι δύο γιατροί

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε νωρίτερα το Dnews την αποφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα ζητήσουν άμεσα οι συνήγοροί τους.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι συνηγόροί τους δηλώνουν αποφασισμένοι να προσφύγουν άμεσα κατά του εντάλματος προσωρινής τους κράτησης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, μιλούν για καταπάτηση των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο κατηγορουμένων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Δικηγορική Εταιρεία "Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες", μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».

Τι υποστηρίζει το ΕΚΑΒ

Διευκρινίσεις για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει το ΕΚΑΒ, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού.

Όπως αναφέρει, κινητοποιήθηκαν άμεσα, μοτοσικλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα, με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός πέντε λεπτών από την κλήση. Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.

«Κατά την προσέγγιση και αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και σε ασυστολία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν, άμεσα στο πεδίο του συμβάντος και πριν από την έναρξη της διακομιδής, τις ενδεδειγμένες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Από την αρχική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού, με παράλληλη παροχή οξυγόνου και την απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

»Ο ισχυρισμός ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν διέθετε φορείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή, το φορείο δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς από τον χώρο του Παθολογικού Ιατρείου έως το ασθενοφόρο, λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο. Ειδικότερα, το Παθολογικό Ιατρείο βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση και χρήση του φορείου.

»Για το τμήμα αυτό της μετακίνησης χρησιμοποιήθηκε η ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο σύντομο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διαδικασιών αναζωογόνησης καθορίζεται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και δεν συναρτάται αυτομάτως με το εάν, σε ένα επιμέρους στάδιο της μετακίνησης, χρησιμοποιήθηκε φορείο ή ειδική καρέκλα διακομιδής. Ως εκ τούτου, η χρήση της καρέκλας, η οποία υπαγορεύθηκε από τις συνθήκες πρόσβασης στο κτίριο, δεν τεκμηριώνει από μόνη της ισχυρισμό περί μη εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ΚΑΡΠΑ. Η επιχειρησιακή ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά, με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τις συνθήκες και την προσβασιμότητα του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

»Με την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής του προς το Νοσοκομείο "ΕΛΠΙΣ", όπου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπισή του.

»Το ΕΚΑΒ δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας. Οφείλει, ωστόσο, να αποκαθιστά ανακριβείς αναφορές όταν αυτές αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση των δυνάμεών του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων του και τις ενέργειες των διασωστών του στο πεδίο του συμβάντος».