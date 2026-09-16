Σε στάση εργασίας προχωρούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου εργαζόμενοι στη Vodafone, καταγγέλλοντας την επικείμενη απόλυση συναδέλφου τους, η οποία αντιμετωπίζει μόνιμη βλάβη στις φωνητικές χορδές και αδυνατεί να συνεχίσει να εργάζεται στο τηλεφωνικό κέντρο.

Αντιδράσεις προκαλεί η καταγγελία εργαζομένων στη Vodafone για την επικείμενη απόλυση συναδέλφου τους, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, αντιμετωπίζει μόνιμη βλάβη στις φωνητικές χορδές και αδυνατεί να συνεχίσει να εργάζεται σε τηλεφωνικό κέντρο.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η εργαζόμενη, η οποία απασχολείται εδώ και περίπου 10 χρόνια στο τηλεφωνικό κέντρο της Vodafone μέσω της εργολαβικής εταιρείας ICAP, ενημερώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε κανονική άδεια, για την επικείμενη απόλυσή της και, όπως αναφέρουν, της ζητήθηκε να την αποδεχθεί.

Η διάγνωση και το αίτημα για αλλαγή θέσης

Σύμφωνα με την καταγγελία, η εργαζόμενη διαγνώστηκε τον Ιούλιο από ιδιώτη ωτορινολαρυγγολόγο με πρόβλημα στις φωνητικές χορδές και ζήτησε αλλαγή θέσης εργασίας, ώστε να μην απαιτείται συνεχής χρήση της φωνής της.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι το αίτημα απορρίφθηκε από την εργοδοσία με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες άλλες θέσεις εργασίας, ενώ, όπως καταγγέλλουν, αρχικά δεν παραπέμφθηκε καν σε Ιατρό Εργασίας.

Η ίδια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προχώρησε με δικές της ενέργειες σε συνάντηση με την Ιατρό Εργασίας της ICAP. Όπως αναφέρεται, από την εξέταση δεν προέκυψε επαγγελματική ασθένεια, ενώ συστήθηκε προφορικά τρίμηνη αποχή από τα καθήκοντα στο τηλεφωνικό κέντρο.

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Η καταγγελία για το τρίωρο απουσίας

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ακόμη ότι στις 31 Αυγούστου η εργαζόμενη δηλώθηκε ως απούσα για τρεις ώρες, όταν ενημέρωσε τους προϊσταμένους της ότι δεν μπορούσε να απαντήσει σε κλήσεις εκτάκτως, όπως της ζητήθηκε.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η εργαζόμενη απευθύνθηκε στον ΕΦΚΑ και παραπέμφθηκε για εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στα καθήκοντά της στο τηλεφωνικό κέντρο παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη φωνή της.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι, παρά τη σύσταση της Ιατρού Εργασίας για αποχή από τα συγκεκριμένα καθήκοντα, δεν έγινε δεκτό το αίτημα για μετακίνησή της σε άλλη θέση.

«Υπάρχουν τμήματα στα οποία μπορεί να απορροφηθεί»

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν άλλα τμήματα και καθήκοντα στα οποία θα μπορούσε να απασχοληθεί η εργαζόμενη, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αντίστοιχες μετακινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν.

Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση για απόλυση και υποστηρίζουν ότι η εργαζόμενη οδηγείται στην ανεργία ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Παράλληλα, συνδέουν την υπόθεση με τις συνθήκες εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα και καταγγέλλουν αυξημένη εντατικοποίηση της εργασίας.

Στάση εργασίας την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Μετά από συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων αποφασίστηκε στάση εργασίας την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 08:00 έως τις 14:00, με βασικό αίτημα τη στήριξη της εργαζόμενης και τη διαμαρτυρία για τις συνθήκες εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα.

Οι εργαζόμενοι καλούν τους συναδέλφους τους σε όλη την εταιρεία να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας, ζητώντας να μην προχωρήσει η απόλυση και να υπάρξει δυνατότητα μετακίνησης της εργαζόμενης σε καθήκοντα συμβατά με την κατάσταση της υγείας της.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της εργασίας, η μετατροπή των συμβάσεων εργολαβικών εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε συμβάσεις απευθείας με τη Vodafone, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών ρυθμών εργασίας και αμοιβών.