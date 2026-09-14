Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ΕΕ στο εργασιακό στρες, την κατάθλιψη ή το άγχος.

Άλλο ένα ευρωπαϊκό «χρυσό μετάλλιο» για την Ελλάδα. Μόνο που αυτό δύσκολα θα χωρέσει σε κάποιο infographic του υπουργείου Εργασίας ή σε κάποια από τις κυριακάτικες αναρτήσεις του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ΕΕ στο εργασιακό στρες, την κατάθλιψη ή το άγχος, με ποσοστό 49%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας OSH Pulse 2025.

Κοινώς, σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους.

Για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 29%, ενώ πίσω μας ακολουθούν η Φινλανδία με 45%, η Κύπρος και η Πολωνία με 41% και η Ισπανία με 40%.

Η Επιτροπή ζητά, μάλιστα, η ψυχική υγεία στην εργασία να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα με τη σωματική ασφάλεια και στηρίζει τη θέσπιση νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι τότε, ας κρατήσουμε την πρωτιά.

Δεν είναι δα και η πρώτη φορά που οι αριθμοί χαλάνε το success story.

{https://x.com/EU_EESC/status/2099052966099722521}

Μ. Καλ.