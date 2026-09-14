Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Πέρασε απαρατήρητο αλλά έχει το ενδιαφέρον του.

Η ΕΛΑΣ δεν σχολίασε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Δεν εξέδωσε ανακοίνωση ούτε για την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Βελλίδειο, ούτε για τη συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Κυριακής.

Εν αντιθέσει με το ΠΑΣΟΚ που εξέδωσε ανακοινώσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, προλαβαίνοντας τουλάχιστον τη μια φορά το Μαξίμου- και στο ίδιο κλίμα μαζί του!

Η Αμαλίας απέδειξε πάντως πως όταν λέει ότι δεν τσακώνεται με το ΠΑΣΟΚ και ο μόνος της αντίπαλος είναι η ΝΔ το εννοεί. Εν αντιθέσει με τη Χαριλάου τρικούπη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.