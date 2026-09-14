«Πρώτη θέση» στις εκλογές και «καμία συνεργασία με τη ΝΔ, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό».

Δυο βασικές πολιτικές δεσμεύσεις ανέλαβε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, επαναβεβαιώνοντας τις έως τώρα θέσεις του:

Πρώτον, στόχος του εξακολουθεί να είναι η πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. «Έστω και με μια ψήφο διαφορά», όπως συνηθίζει να λέει, ανεξαρτήτως ότι δεν το επανέλαβε στη Θεσσαλονίκη.

Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία ανεξαρτήτως αν θα είναι ή όχι υποψήφιος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι δε τόσο κατηγορηματικός για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που δεν μπορεί να κάνει πίσω, ανεξαρτήτως του αν θα έχει μεσολαβήσει το αποτέλεσμα των εκλογών! Ο δε υπογράφων θεωρεί βέβαιο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη ΝΔ, πολύ δε περισσότερο με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως θεωρεί βέβαιο και ότι η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θα συνεχίσει τον «διμέτωπο» κατά του πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα, αυξομειώνοντας απλώς σύμφωνα με τις εκλογικές του ανάγκες και τη συγκυρία την ένταση των επιθέσεών του απέναντι στον επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Οι παραπάνω δυο δεσμεύσεις δεν είναι οι μόνες που ανέλαβε ο Ν. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι οι δυο πιο σημαντικές. Έχουν όμως και τα παρεπόμενά τους:

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καθίσταται «όμηρος» των δεσμεύσεών του αυτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Αν το ΠΑΣΟΚ δεν βγει πρώτο κόμμα και πολύ περισσότερο αν δεν βγει ούτε δεύτερο αλλά τρίτο, τι θα πράξει ο ίδιος; Θα παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος και πώς θα αντιδράσει στην βεβαία αμφισβήτησή του;

-Δεύτερο, πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ ως τρίτο κόμμα πιεστεί πολύ και εκ των ένδογια συμμετοχή με κυβέρνηση με τη ΝΔ με ή χωρίς τον Μητσοτάκη; Πολύ περισσότερο καθώς το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια περίπτωση θα κινδυνεύει με διεμβολισμό τόσο από τη ΝΔ όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα;

Ο Ν. Ανδρουλάκης σωστά δεν απάντησε στις ερωτήσεις για το τι θα πράξει ο ίδιος σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ δεν πιάσει τους στόχους του και δεν είναι καν ούτε δεύτερο κόμμα. Το ότι δεν απάντησε όμως όμως δεν σημαίνει ότι τα ερωτήματα δεν είναι υπαρκτά και δεν θα τροφοδοτούν την πολιτική συζήτηση εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ...