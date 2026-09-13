Τον στόχο της πρωτιάς και της «πολιτικής αλλαγής» έθεσε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, αποκλείοντας τα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ. «Αυτός δημιούργησε το κενό στην αντιπολίτευση», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.

Για τρεις ώρες και τρία λεπτά βρέθηκε απέναντι στους δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απαντώντας συνολικά σε 42 ερωτήσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις εκλογές, τις μετεκλογικές συνεργασίες, τον Αλέξη Τσίπρα, την οικονομία, τα ελληνοτουρκικά και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να ενισχύσει το μήνυμα που εξέπεμψε χθες και από το βήμα της ΔΕΘ, παρουσιάζοντας την παράταξή του όχι απλώς ως δύναμη αντιπολίτευσης, αλλά ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, αλλά η πρωτιά, έκλεισε εκ νέου την πόρτα σε σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ και απέφυγε να μπει σε συγκεκριμένα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, παραπέμποντας στη λαϊκή ετυμηγορία.

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Αναλυτικά:

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«Στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση, αλλά η πρώτη»

«Στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση, αλλά η πρώτη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι «πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ηττηθεί η ΝΔ».

Όπως είπε, η επιδίωξη είναι «πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης», απορρίπτοντας ουσιαστικά τη συζήτηση περί μάχης για τη δεύτερη θέση.

Στο ίδιο πλαίσιο επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και πρέπει να πετύχει τον στόχο του στις επόμενες εκλογές. «Δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών», ανέφερε, καλώντας το κόμμα του να δώσει τη μάχη «ενωμένο, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις».

Σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα των εκλογών και τις συνεργασίες, απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του: «Με ποιους θα συνεργαστούμε θα το αποφασίσει ο λαός», είπε, προσθέτοντας ότι το χρέος του ΠΑΣΟΚ είναι οι πολίτες να γνωρίζουν με σαφήνεια τι προτείνει.

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Κλείνει την πόρτα στη ΝΔ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν κατηγορηματικός και απέναντι στα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και στην περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός.

Υπενθύμισε την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου του κόμματος, σημειώνοντας ότι «δεν αλλάζει» και υπογραμμίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη ΝΔ».

Όταν ρωτήθηκε τι θα πράξει εάν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα και εάν θα ζητήσει την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου να συζητήσει με άλλο πρόσωπο, απάντησε: «Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε. Τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και όταν ρωτήθηκε εάν μπορεί να είναι βέβαιος ότι κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν θα επέλεγαν μετεκλογικά τη συνεργασία με τη ΝΔ. Επανέλαβε ότι η απόφαση του κόμματος είναι ομόφωνη και αποτελεί «πυξίδα των πολιτικών μας επιλογών».

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Οι αιχμές κατά Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όταν ρωτήθηκε για την ΕΛΑΣ και το ενδεχόμενο συνεργασίας.

«Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων του κ. Τσίπρα», ανέφερε, επιρρίπτοντας στον πρώην πρωθυπουργό ευθύνες για το «κενό» που, όπως είπε, δημιουργήθηκε στην αντιπολίτευση.

«Ποτέ δεν ηττήθηκε κόμμα με 24%. Ποιος ήταν αρχηγός; Αυτός που λέει τώρα ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε αυτός», είπε χαρακτηριστικά.

Οι βολές συνεχίστηκαν και όταν αναφέρθηκε στην αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων. Κάλεσε τους πολίτες «να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος κάνει αυτά που λέει και ποιος όχι», ενώ καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι υποσχέθηκε «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και στη συνέχεια προχώρησε σε πλειστηριασμούς «χωρίς κανόνες διαφάνειας».

Παράλληλα, επιχείρησε να οριοθετήσει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ τόσο απέναντι στη ΝΔ όσο και απέναντι στην ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι μόνο το κόμμα του μπορεί να ενώσει τον προοδευτικό κόσμο, τη μεσαία τάξη και κοινωνικές ομάδες που δοκιμάζονται.

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«Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ήρθε όταν ρωτήθηκε για τις επικρίσεις ότι δεν διαθέτει επικοινωνιακό χάρισμα.

«Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί επτά χρόνια και να υποδύομαι τον φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής», απάντησε.

Αντέταξε ως βασικό πολιτικό του πλεονέκτημα τη διαδρομή και την αξιοπιστία του, υποστηρίζοντας ότι δεν πήρε κρατική θέση και ότι όσα δεσμεύτηκε να κάνει όταν διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τα έκανε πράξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle331vknd5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα»

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου αφιερώθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ και κυρίως στο ζήτημα της κοστολόγησής του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα», αναφέροντας ενδεικτικά ότι το κόστος του 13ου μισθού ανέρχεται σε 1,27 δισ. ευρώ και του ΕΚΑΣ σε 540 εκατ. ευρώ.

Για την πρόταση να κοστολογηθεί το πρόγραμμα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υποστήριξε ότι δεν αρκεί η αποτύπωση του δημοσιονομικού κόστους, αλλά πρέπει να αξιολογούνται και οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις κάθε μέτρου.

«Δεν είναι μόνο ένα κόστος», ανέφερε, ζητώντας να εξετάζεται και το ποιοι ωφελούνται από κάθε πολιτική.

Απάντησε, επίσης, στις αιτιάσεις ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για την εφαρμογή των εξαγγελιών, στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και αντιπαραβάλλοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την εργασία: κατάργηση του 13ωρου και πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας.

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Στεγαστικό και ιδιωτικό χρέος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στεγαστική κρίση, την οποία χαρακτήρισε ουσιαστικά ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση για αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αξιοποίηση κλειστών κτιρίων με χαμηλά ενοίκια και σύνδεση της Golden Visa με απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Στόχος μας είναι κάθε οικογένεια να μπορεί να αποκτήσει μια κατοικία», σημείωσε.

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Για το ιδιωτικό χρέος υποστήριξε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει φέρει «πενιχρά αποτελέσματα» και ζήτησε να μπει «φραγμός στα κοράκια των servicers που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν δανειολήπτες που δεν επιθυμούν να πληρώσουν, διαχωρίζοντάς τους από τους καλόπιστους και συνεργάσιμους πολίτες που επιχείρησαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αλλά δεν τα κατάφεραν.

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για διαφθορά, θεσμούς και υποκλοπές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε ιδιαίτερα τους τόνους όταν η συζήτηση έφτασε στους θεσμούς, στις απευθείας αναθέσεις και στις υποκλοπές.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα σύστημα εξουσίας «που νιώθει ότι όλα μπορούν να γίνουν χωρίς λογοδοσία» και έκανε λόγο για «στρατό κουκουλοφόρων στα social media» και «επικοινωνιακούς βραχίονες».

Για τους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις πρότεινε προληπτικό έλεγχο των συμβάσεων, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις και ενίσχυση της Διαύγειας, ώστε, όπως είπε, ο πολίτης να γνωρίζει «πού πάει κάθε ευρώ».

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Για την υπόθεση των υποκλοπών ξεκαθάρισε ότι για τον ίδιο παραμένει ανοιχτή.

«Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όσοι είχαν την ιδέα να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας», είπε, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέες ενέργειες: «Θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μου».

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«Τα ήρεμα νερά ήταν επικοινωνιακό κατασκεύασμα»

Στα ελληνοτουρκικά ο Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ του διαλόγου «χωρίς αυταπάτες», με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας.

Χαρακτήρισε τα «ήρεμα νερά» στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας «επικοινωνιακό κατασκεύασμα», υποστηρίζοντας ότι οι βασικές θεωρήσεις της Άγκυρας δεν έχουν αλλάξει.

Ζήτησε νέα στρατηγική της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εθνική συνεννόηση στα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου καταλόγισε στην κυβέρνηση «έλλειψη σοβαρότητας» και κάλεσε τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, διαμηνύοντας ότι πρέπει να καταστεί σαφές πως «δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle4sge40kwp?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Καμία χαραμάδα» στην Ακροδεξιά

Σαφές μήνυμα έστειλε και για την Ακροδεξιά, με αφορμή ερώτηση για ενδεχόμενη κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές.

Κατηγόρησε πολιτικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν «τη ρητορική Τραμπ και Λεπέν» ότι ανοίγουν τον δρόμο στην Ακροδεξιά και κάλεσε τους πολίτες να σκεφτούν ακόμη και πριν επιδοκιμάσουν με ένα like ανθρώπους που χαιρετούν ναζιστικά.

«Καμία χαραμάδα» σε αυτές τις ιδέες, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle4jmdf3s2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αγροτικός τομέας, Υγεία και Περιφέρεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αφιέρωσε μεγάλο μέρος των απαντήσεών του και στα προβλήματα της Περιφέρειας, της αγροτικής παραγωγής και του ΕΣΥ.

Για τον πρωτογενή τομέα πρότεινε σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση και την καινοτομία, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και διαφορετική φιλοσοφία για τους συνεταιρισμούς και τις ενεργειακές κοινότητες.

Άσκησε, παράλληλα, κριτική στην επιλογή μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα ουσιαστικά «παρκάρεται» αντί να λύνεται.

Για το ΕΣΥ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απαξιώνει τη δημόσια Υγεία και «δίνει χώρο στην καρτελοποίηση της ιδιωτικής Υγείας», ζητώντας ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές και καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ερήμωση της Περιφέρειας, θέτοντας το ζήτημα όχι μόνο με οικονομικούς αλλά και με κοινωνικούς όρους.

«Να μην υπάρχουν έρημες εκκλησίες και χέρσα χωράφια», ανέφερε, περιγράφοντας ως στόχο του ΠΑΣΟΚ μια ύπαιθρο που θα αναπτύσσεται παράλληλα με τα αστικά κέντρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle2wp9lx0a1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αν τα επόμενα μίλια θα είναι πράσινα, θα το πει ο λαός»

Στο πολιτικό μήνυμα με το οποίο ουσιαστικά έκλεισε την τρίωτη συνέντευξη Τύπου, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στη φράση για το «τελευταίο μίλι» της κυβέρνησης που είχε χρησιμοποιήσει στην ομιλία του.

«Ελπίζω ότι η λαϊκή ετυμηγορία θα είναι τέτοια που θα ολοκληρωθεί η πορεία της κυβέρνησης», είπε.

Και πρόσθεσε: «Τα επόμενα μίλια, αν είναι πράσινα, θα είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Ολοκληρώνουμε τον χάρτη της πολιτικής αλλαγής. Αν η πορεία θα είναι πράσινη, θα το πει ο λαός».