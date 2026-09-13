Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής 13/9 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας. Στο σημείο σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2099102266099720287}

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Η εστία της φωτιάς σύμφωνα με το Lamiareport ξέσπασε πλησίον ελαιοπερίβολων και δασικής έκτασης, αμέσως μετά το τελευταίο σπίτι του οικισμού προς Μύλους, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Ευτυχώς, η φορά του ανέμου προς το παρόν δεν ευνοεί τη μετάδοση του πύρινου μετώπου προς τα σπίτια, ωστόσο η εγγύτητα στο χωριό διατηρεί τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη εγρήγορση για την ταχύτερη δυνατή οριοθέτηση.

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