Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών.

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Μία από τις νέες καταγγελίες, η οποία μεταδόθηκε από τον Alpha, αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, αναφέροντάς της, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που όπως ισχυρίζεται δεν ίσχυε.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο άνδρας.

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο ιατρείο, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Είχα κάνει stem cell θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», δήλωσε.

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