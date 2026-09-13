Πλήθος κόσμου αναμένεται να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους πολίτες να έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν μέσα από τη «λαϊκή αγρυπνία» στον Ι.Ν Αγίου Τριάδος στη Νίκαια από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στις 19:30 και έως το πρωί της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο και παρακαλεί, αντί στεφάνων, να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle2ymwdw6q1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το “Humanity Greece”.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle4fpnje9i1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η εξόδιος τελετή της κηδείας του Γ. Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι στον Ι. Ν της Αγίας Τριάδας της Νίκαιας» τονίζει.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το κενό των 84 λεπτών και τα κρίσιμα ερωτήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σταμάτησε να λειτουργεί στις 14:57, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, με το τι συνέβη το διάστημα της μιας ώρας και 24 λεπτών που μεσολαβεί να πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο ίδιος ο χώρος του ιατρείου. Κατά την αυτοψία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εξετάστηκαν ευρήματα στον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, μεταξύ αυτών και κηλίδες αίματος σε καναπέ.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν καταγγελίες και στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά το περιστατικό και εάν υπήρξε καθαρισμός του χώρου πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των ευρημάτων. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως δικαστικά.