Σε δείγμα 30 προϊόντων που είχε εξετάσει το Dnews.gr καταγράφηκαν, πριν από την εφαρμογή των μειωμένων τιμών στις 31 Αυγούστου, σημαντικές ανατιμήσεις.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο η συμφωνία για τη μείωση των τιμών, καθώς οι νέες πιέσεις στο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, αλλά και το ενδεχόμενο ανατιμήσεων σε πρώτες και δεύτερες ύλες, μεταβάλλουν τα δεδομένα για επιχειρήσεις και βιομηχανία.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία που έχει επιτευχθεί αφορά αποκλειστικά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και ότι από την πλευρά της αγοράς δεν έχει αναληφθεί οποιαδήποτε δέσμευση για τη συνέχεια.

«Η συμφωνία για τη μείωση τιμών αφορά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεν έχουμε δεσμευθεί για τίποτα για το διάστημα μετά τον Οκτώβριο», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2026 δεν υπάρχει συμφωνημένη παράταση του μέτρου. Αυτό που έχει προβλεφθεί είναι μια νέα συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς, ώστε να αξιολογηθούν τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί έως τότε και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Η νέα ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο δημιουργεί ανησυχίες για την πορεία των τιμών της ενέργειας, των μεταφορών και σειράς πρώτων υλών, με το αυξημένο κόστος να απειλεί να περάσει σταδιακά στην παραγωγή και, τελικά, στις τιμές λιανικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, η πορεία του πληθωρισμού αλλά και οι μεταβολές στις τιμές προϊόντων πριν από την εφαρμογή της πρωτοβουλίας δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν μεταφράστηκαν σε πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή.

Τα στοιχεία του Αυγούστου καταγράφουν νέα επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων στο 3,8%, σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη η προετοιμασία για την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των τιμών από τις αρχές Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου

Σε δείγμα 30 προϊόντων που είχε εξετάσει το Dnews.gr καταγράφηκαν, πριν από την εφαρμογή των μειωμένων τιμών στις 31 Αυγούστου, σημαντικές ανατιμήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασαν το 20%, το 30% ή ακόμη και το 40%.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι, παρά τις μειώσεις που ακολούθησαν, αρκετά από τα συγκεκριμένα προϊόντα εξακολουθούσαν να πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με τις τιμές που είχαν στις 8 Ιουλίου, όταν είχε ήδη ανακοινωθεί η κυβερνητική πρωτοβουλία.

Η χρονική αλληλουχία έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ανατιμήσεις δεν είχαν πραγματοποιηθεί πολλούς μήνες πριν από την εφαρμογή του μέτρου, αλλά σε μεγάλο βαθμό καταγράφηκαν από τις αρχές ή τα μέσα Ιουλίου έως τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, δηλαδή μέσα στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιταχύνθηκε και ο πληθωρισμός.