Το νέο σύστημα προβλέπει ακόμη ότι ποσά από αποτυχημένες συναλλαγές θα επιστρέφουν στους αντίστοιχους λογαριασμούς διαθεσίμων, ενώ δημιουργείται ειδικός λογαριασμός για επιστροφές και ανακτήσεις ποσών από δικαιούχους.

Νέο πλαίσιο για τη διαχείριση και την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων τίθεται σε εφαρμογή, με το άνοιγμα επτά τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος και την αρχική χρηματοδότηση του συστήματος πληρωμών με 500 εκατ. ευρώ.

Η σχετική απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Θάνου Πετραλιά που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αφορά στη διαχείριση των χρηματοροών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Το νέο σύστημα καλύπτει τόσο το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) όσο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Με την απόφαση εγκρίνεται το άνοιγμα επτά λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για λογαριασμούς στους οποίους θα εισρέουν οι κοινοτικοί πόροι για ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, λογαριασμούς διαθεσίμων, λογαριασμούς για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ, καθώς και ειδικό λογαριασμό ανακτήσεων.

Κρίσιμη η πρόβλεψη για μεταφορά 500 εκατ. ευρώ πριν από τις 16 Οκτωβρίου 2026

Κομβικό ρόλο στη διαδικασία αναλαμβάνει η ΑΑΔΕ, η οποία θα δίνει τις απαιτούμενες εντολές για τη μεταφορά των χρημάτων στους λογαριασμούς πληρωμών και, στη συνέχεια, για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των τελικών δικαιούχων. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται για τις ενισχύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.

Κρίσιμη είναι η πρόβλεψη για μεταφορά 500 εκατ. ευρώ πριν από τις 16 Οκτωβρίου 2026. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα δώσει εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος να μεταφέρει το συγκεκριμένο ποσό από λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στον «ΕΛΕΓΕΠ/ΕΓΤΕ Λογαριασμό Διαθεσίμων», προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των άμεσων εγκεκριμένων πληρωμών του ΕΓΤΕ. Η 16η Οκτωβρίου ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας πληρωμών της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το νέο σύστημα προβλέπει ακόμη ότι ποσά από αποτυχημένες συναλλαγές θα επιστρέφουν στους αντίστοιχους λογαριασμούς διαθεσίμων, ενώ δημιουργείται ειδικός λογαριασμός για επιστροφές και ανακτήσεις ποσών από δικαιούχους. Τέλος, μετά τη λήξη της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς, τα υπόλοιπα των υφιστάμενων λογαριασμών θα μεταφερθούν στους νέους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.