Η βροχή που είχε προηγηθεί είχε κάνει την επιφάνεια της σκηνής ιδιαίτερα ολισθηρή, με αποτέλεσμα η αγαπημένη τραγουδίστρια να χάσει την ισορροπία της.

Το πρώτο της μήνυμα μετά το ατύχημα που είχε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, έστειλε η Καίτη Γαρμπή.

Η βροχή που είχε προηγηθεί είχε κάνει την επιφάνεια της σκηνής ιδιαίτερα ολισθηρή, με αποτέλεσμα η αγαπημένη τραγουδίστρια να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί στο έδαφος.

Λίγα λεπτά μετά την πτώση, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της και ανέβασε βίντεο στα social media, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη.

Η τραγουδίστρια, παρά το ιδιαίτερα άτσαλο πέσιμο, δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά και έσπευσε η ίδια να ενημερώσει το κοινό ότι είναι καλά στην υγεία της.

«Ήθελα να σας πω ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε. Έφαγα μία επική τούμπα αλλά δεν έχω σπάσει τίποτα!», είπε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στην ανησυχία που προκάλεσε η πτώση της.

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