Για την Αττική, ο Τάσος Αρνιακός ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικής μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω από την Πάρνηθα και τον Υμηττό.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα του καιρού σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο η αστάθεια δεν υποχωρεί πλήρως. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο αναμένεται να φέρει αρκετές βροχές κυρίως στην Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Τάσου Αρνιακού στο Action 24, οι βροχές και οι καταιγίδες έχουν μετατοπιστεί ανατολικότερα και επηρεάζουν την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Θάσος, η Λήμνος και η Σαμοθράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση, χωρίς ωστόσο να λείψουν τοπικά φαινόμενα. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθεί αστάθεια σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της κεντρικής Ελλάδας, ενώ πιθανότητα για φαινόμενα υπάρχει και στη Μεσσηνία. Ανάλογη εικόνα αναμένεται και αύριο, με τις βροχές και τις μπόρες να εντοπίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Για την Αττική, ο Τάσος Αρνιακός ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικής μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω από την Πάρνηθα και τον Υμηττό.

Πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται στην εξέλιξη του καιρού από τα μέσα της εβδομάδας. Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τη Μεσόγειο αναμένεται να προκαλέσει αρκετές βροχές στην Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

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Με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, η Κρήτη φαίνεται ότι θα δεχθεί σημαντικές βροχοπτώσεις το τριήμερο Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ φαινόμενα αναμένονται επίσης σε Μεσσηνία και Λακωνία.

Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει να υποχωρεί, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, στα χιονοδρομικά κέντρα της βόρειας χώρας καταγράφηκαν νωρίς το πρωί μονοψήφιες τιμές, περίπου 7 με 8 βαθμοί Κελσίου.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 29, στη Λάρισα τους 30, ενώ σε Καβάλα και άλλες περιοχές όπου εκδηλώνονται φαινόμενα ο υδράργυρος θα παραμείνει κοντά στους 24-25 βαθμούς.

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