Τα 400 ευρώ θα είναι «καθαρά» και αφορολόγητα για όλους. Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα γίνει η πληρωμή σε συνταξιούχους, στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους συνταξιούχους για το επίδομα 400 ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Σημειώνεται ότι αρχικά το επίδομα ήταν 250 ευρώ, την Άνοιξη που πέρασε ανακοινώθηκε ότι θα πάει στα 300 ευρώ και τελικά διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Πρόκειται για τη μοναδική παροχή που πήραν οι συνταξιούχοι από τη ΔΕΘ και είναι μία μικρή αύξηση του επιδόματος...

Επιπλέον διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων σε σχέση με πέρυσι, καθώς η ενίσχυση επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς κανένα άλλο εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο.

Το ίδιο ποσό θα λάβουν επίσης στις 30 Νοεμβρίου και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου (χηρείας), τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ, πραγματοποίησε το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ). Αντιδρώντας στις κυβερνητικές επιλογές για οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ, το ΕΝΔΙΣΥ υπογράμμισε με επίσημο Δελτίο Τύπου ότι οι συνταξιούχοι «δεν θέλουν φιλοδωρήματα. Δεν θέλουν επιδόματα θα βαφτίζονται «σχεδόν μία εθνική σύνταξη». Δεν θέλουν αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό, που θα χάνονται στην πράξη, λόγω ακρίβειας. Θέλουν ουσιαστική στήριξη, που για όγδοη συνεχή φορά, ο Πρωθυπουργός της χώρας, από τη ΔΕΘ, δεν παρείχε».

Το Δίκτυο υπογράμμισε ότι η οικονομική ενίσχυση που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνει εκτός παροχής πάνω από 300.000 δικαιούχους, επειδή είναι κάτω των 65 ετών και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διάκριση «εντελώς αδικαιολόγητη». Αναφορικά με τις αυξήσεις στις κύριες συντάξεις που αναμένεται να δοθούν το 2027, τονίστηκε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτιμήσεις, θα κυμαίνονται στα επίπεδα του 2,6% δηλαδή κάτω από τον πληθωρισμό, που τον Αύγουστο υπολογίστηκε στο 3,7%! Επίσης, οι συνταξιούχοι των οποίων καταργείται το 2027 η Προσωπική Διαφορά (περίπου 672.000) δεν θα λάβουν αναδρομικά τις προηγούμενες αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, που έλαβαν όλοι οι υπόλοιποι (σωρευτικά πάνω από 16%).

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Την ίδια στιγμή, το ΕΝΔΙΣΥ διαπίστωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έκανε την παραμικρή αναφορά για την Εισφορά Αλληλεγγύης, που συνεχίζει να αφαιρεί κάθε μήνα, 3 – 14% του εισοδήματος των συνταξιούχων με συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ (μικτά). Δεν έγινε η παραμικρή αναφορά για την εισφορά 6% στην υγεία που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι τόσο από τις κύριες, όσο και από τις επικουρικές συντάξεις τους. Και φυσικά δεν έγινε η παραμικρή αναφορά στο ενδεχόμενο επιστροφής ολόκληρης της 13ης και της 14ης σύνταξης, σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Το Δίκτυο επανέλαβε τις προτάσεις του, που αποτελούν ταυτόχρονα και απαιτήσεις του συνόλου των συνταξιούχων της χώρας.

400 ευρώ αφορολόγητα για 2,2 εκατ. δικαιούχους

Τα 400 ευρώ θα είναι «καθαρά» και αφορολόγητα για όλους. Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ. Από αυτό, τα 712 εκατ. ευρώ αφορούν τους 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, πλην των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων. Για τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, το κόστος ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ.

Στους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται 176.578 πολίτες, με το σχετικό κόστος να διαμορφώνεται σε 71 εκατ. ευρώ. 'Αλλοι 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν συνολικά 69 εκατ. ευρώ, ενώ 49.570 δικαιούχοι επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων αντιστοιχούν σε κόστος 20 εκατ. ευρώ.

Η διεύρυνση της ενίσχυσης αποτυπώνει τη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Τον Νοέμβριο του 2025 είχαν λάβει την οικονομική ενίσχυση 1.452.246 πολίτες, με το ποσό να ανέρχεται σε 250 ευρώ και το συνολικό κόστος να φτάνει τα 363 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλιο του 2026 το επίδομα διευρύνθηκε, οι δικαιούχοι ανέρχονταν σε 1.925.361 και το ποσό είχε αυξηθεί στα 300 ευρώ, με δημοσιονομικό κόστος 578 εκατ. ευρώ.

Αντί για 300 ευρώ όμως, το επίδομα αυξάνεται σε 400 ευρώ και σε 744.500 δικαιούχους περισσότερους. Οι νέοι ωφελούμενοι ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι οποίοι αυξάνονται από 1.507.722 σε 1.779.112 δικαιούχους. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει συνολικά 712 εκατ. ευρώ.