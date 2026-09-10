Αντίστροφα μετρά ο χρόνος τις συντάξεις Οκτωβρίου 2026, με τον e-ΕΦΚΑ να έχει οριστικοποιήσει το πρόγραμμα πληρωμών για τους συνταξιούχους.

Οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο και την κατηγορία του κάθε δικαιούχου.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από την εργασία τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016.

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Πότε πληρώνονται ΙΚΑ και Δημόσιο

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα Ταμεία.

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Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Οι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιμένουν μέχρι την επίσημη ημερομηνία πληρωμής για να δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Συγκεκριμένα, για όσους η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η πίστωση αναμένεται να γίνει από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Αντίστοιχα, όσοι πληρώνονται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.