Περίπου οχτώ πυροβολισμοί έπεσαν στα Δεμένικα της Πάτρας.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, έπειτα από πυροβολισμούς στα Δεμένικα, έξω από σπίτι ηλικιωμένου.

Ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε περίπου οχτώ φορές, προς την εξωτερική πλευρά του σπιτιού, σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες από την περιοχή που επικαλείται η ιστοσελίδα thebest.

Ο ένοπλος φέρεται να επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν άλλο ένα άτομο και τράπηκαν σε φυγή, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν αναστάτωση στη γειτονιά και εκεί έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν το σημείο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν δύο άνδρες σε σχέση με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.