Ραγδαίες οι εξελίξεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εμπλοκή του ελληνικής αστυνομίας στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνει τα πάνω κάτω. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός που είναι ιδιοκτήτης της κλινικής έδωσε εξηγήσεις στην αστυνομία και φέρεται να είπε ότι δεν ήταν αυτός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του.

Μάλιστα φέρεται να κατέθεσε επιπλέον ότι τις θεραπείες και την παρακολούθηση των ασθενών είχε η ίδια και πως εκείνος δεν είχε καμία εμπλοκή.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη επεσήμανε ότι η συζυγός του είχε την ευθύνη, ενώ και εκείνη είναι στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και δίνει τις δικές της εξηγήσεις.

Πατούλης για Μαζωνάκη

Την ίδια στιγμή έκτακτο έλεγχο με εντολή Πατούλη διενεργεί ειδικό κλιμάκιο του ΙΣΑ στο ιατρείο - κλινική στο Κολωνάκι όπου μετέβη ο Γιώργος Μαζωνάκης για θεραπεία, πριν υποστεί ανακοπή και μεταφερθεί χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο «Ελπίς».

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα» γράφει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε ανάρτησή του.

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Στην ίδια ανάρτηση αφού ενημερώνει ότι «δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες» διευκρινίζει ότι ο ΙΣΑ έχει συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη η οποία ορίζει «ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών».

Ο ίδιος όπως συμπληρώνει έδωσε εντολή και διενεργείται έλεγχος στο «ιατρείο - κλινική» στο Κολωνάκι.

{https://www.instagram.com/p/DdE9QXTxfT7/?hl=el}

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση (ξανά) είναι ότι όλες οι βαρύγδουπες δηλώσεις, μετά του Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και η αναγνώριση ότι δεν επρόκειτο για αδειοδοτημένη κλινική αλλά για απλό παθολογικό ιατρείο, ήρθε κατόπιν εορτής και κυρίως κατόπιν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση Πατούλη

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη: να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

»Για τον λόγο αυτό, χωρίς καμία καθυστέρηση, έδωσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε τον φάκελο του ιατρείου, την άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και τις προβλεπόμενες δραστηριότητές του, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα. Αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε μια εποχή όπου στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές και συχνά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για «θεραπείες» και ιατρικές πράξεις, οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον λόγο τώρα έχουν τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

{https://x.com/gpatoulis/status/2097762935477039412}

Η «βόμβα» Γεωργιάδη

Νωρίτερα, σοβαρές καταγγελίες για την φερόμενη «κλινική» στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για θεραπεία, πριν μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Ελπίς», και διαπιστωθεί ο θάνατός του, αφήνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «υποτιθέμενη κλινική» και διευκρινίζει πως η άδεια που είχε η εν λόγω κλινική ήταν απλού παθολογικού ιατρείου, που σημαίνει ότι «δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2097745420499997092?s=46&t=Ia82ytwGMQSsJYLBPMI6TA}

Κανένας έλεγχος από τις αρχές;

Ωστόσο εντύπωση προκαλεί ότι η κλινική, όπως αυτοαναφέρεται στο site της διαφημίζει ακριβώς τις θεραπείες τις οποίες τώρα ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγγέλλει ότι δεν είχε την άδεια για να κάνει.

«Η κλινική μας αποτελεί φάρο ελπίδας για όσους αναζητούν προηγμένες θεραπείες στην αναγεννητική ιατρική» αναφέρει το site, που διαφημίζει ότι κάνει θεραπείες βλαστοκυττάρων. Λέει χαρακτηριστικά «εξερευνήστε το φάσμα των υπηρεσιών μας, που επικεντρώνονται στην επαναστατική χρήση των βλαστοκυττάρων CD34+. Κάθε θεραπεία είναι προσαρμοσμένη στο άτομο, εξασφαλίζοντας μια εξατομικευμένη εμπειρία θεραπείας» μεταξύ άλλων.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει: πώς οι υπεύθυνοι – υπουργείο Υγείας, υπουργός Υγείας, ΙΣΑ και λοιποί φορείς μιλούν τώρα για παθολογικό ιατρείο και όχι αδειοδοτημένη κλινική, από τη στιγμή που η ίδια η κλινική ευθέως και δημόσια αυτοδιαφημιζόταν η ίδια αλλά και το διάσημο προϊόν της και πώς λειτουργούσε χωρίς να έχει υπάρξει κανείς προηγούμενος έλεγχος;

«Στην Κλινική Βλαστοκυττάρων, χρησιμοποιούμε την υπερσύγχρονη συσκευή Smart M-Cell 2 για να αξιοποιήσουμε τις θεραπευτικές ικανότητες του ίδιου του σώματος» διαφημίζει λίγο πιο κάτω, μόλις στην κεντρική ιντερνετική σελίδα του το «παθολογικό ιατρείο» κατά τον υπουργό Υγείας που λειτουργούσε ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας.

Η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών ενώ στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών καταθέτει αυτή την ώρα ο γιατρός της φερόμενης κλινικής στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας.

Νωρίτερα το απόγευμα, αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στον χώρο όπου στεγάζεται το ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο όμως ήταν κλειστό και οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να μπουν στο κτίριο. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί μετέβησαν, παράλληλα, και στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να διαπιστώσουν αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αργότερα ο γιατρός έφτασε στην αστυνομία αυτοβούλως για να καταθέσει.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή αλλά και εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στην φερόμενη κλινική στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, όμως, υπέστη ανακοπή. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο αλλά όπως αναφέρει και το ιατρικό ανακοινωθέν ο τραγουδιστής έφτασε χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης. Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ελπίς» αναφέρει χαρακτηριστικά πως :«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».