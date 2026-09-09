Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραχώρησε την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος.

Στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης παραχώρησε την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος μιλώντας με βαθιά ειλικρίνεια για όλους και όλα.

Ο ερμηνευτής είχε μιλήσει για τα όσα έζησε στο Δρομοκαΐτειο, τις σχέσεις με την οικογένειά του, αλλά και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε και πως την διαχειρίστηκε.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Τάσος Τρύφωνος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε μία βαθιά ανάγκη να παραχωρήσει μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη σε εκείνον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί η τηλεοπτική σεζόν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Όσα είπε ο Τάσος Τρύφωνος για την τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Τάσος Τρύφωνος αποκάλυψε ορισμένες άγνωστες στιγμές από την συνέντευξη που του παραχώρησε:

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Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος τον προέτρεψε να την προγραμματίσουν αρχές Οκτωβρίου, με τον ερμηνευτή να το αρνείται και να ζητάει να μιλήσει τη στιγμή που το ήθελε εκείνος.

«Είναι συγκλονιστική και σοκαριστική η σημερινή είδηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αρχές Ιουλίου πήγαινα στο σπίτι του για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπως την ήθελε και όπως μου τη ζήτησε, και ότι αυτή θα είναι η τελευταία του συνέντευξη ή η τελευταία στιγμή που τον έβλεπα», εξήγησε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτό που, τώρα το βλέπω λίγο καρμικό, με πήρε αρχικά ένας συνεργάτης του από τη δισκογραφική του εταιρεία και μου είπε ‘Ο Γιώργος θέλει να μιλήσει σε εσένα, για όλα’. Όταν μιλήσαμε του είπε ‘Γιώργο μου, δεν θες να μιλήσουμε αρχές Οκτωβρίου, θα είναι αρχή της σεζόν, να είσαι πρώτη εκπομπή, τώρα εγώ έχω τελειώσει, θα πρέπει να κάνω μία διαδικασία για να κάνουμε την εκπομπή’ και μου λέει ‘Όχι, τώρα, θέλω να έρθεις τώρα. Αυτές τις μέρες Αθήνα και να κάνουμε μία έκτακτη εκπομπή’. Μόλις μάθαμε όλοι το σημερινό δυσάρεστο νέο, λέω, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ανάγκη και ήθελε να μιλήσει για όλα αρχές Ιουλίου. Και ήθελε να ακούσει ο κόσμος τη δική του αλήθεια».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας φωτεινός άνθρωπος»

Στη συνέχεια, ο Τάσος Τρύφωνος μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο γνώριζε ο ίδιος τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Η πρώτη μας γνωριμία έγινε πριν περίπου 30 χρόνια, όταν ξεκινούσε, στην αρχή της καριέρας του. Μετά, δεν ήταν από τους ανθρώπους που είχα ιδιαίτερη επαφή σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, αυτές τις μέρες που μιλούσαμε για τη συνέντευξη στο σπίτι του ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος, της παρέας, είχε χιούμορ. Είχε όρεξη. Περίμενε τη συναυλία του πως και πώς. Ήταν πολύ ορμητικός. Είχε όρεξη για ζωή και για πράγματα. Ανυπομονούσε για το Voice, που όπως εξομολογήθηκε του έδωσε πολλή χαρά. Δεν το περίμενα με τίποτα. Ήταν τρομερό σοκ».

«Αυτό το μοναδικό πράγμα, το star quality, που λίγοι έχουν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης από την αρχή της καριέρας ου τα έκανε όλα με τον δικό του τρόπο. Είχε τρομερή αισθητική, τρομερό ένστικτο. Ήταν μοναδικός. Ήταν σταρ με όλη την έννοια της λέξης. Λέμε ‘ήταν’, αν είναι δυνατόν… Ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Τάσος Τρύφωνος.

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