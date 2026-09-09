Η ΕΡΤ απόψε, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα επεισόδιο από τη σειρά «Τα νούμερα» που είχε εμφανιστεί.

Η αιφνίδια είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε πιστά σε κάθε του εμφάνιση.

Ο θάνατός του σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, με τις αρχικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για ανακοπή καρδιάς.

Η ΕΡΤ, επέλεξε να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή, αλλάζοντας το αποψινό πρόγραμμα στην τηλεόραση. Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης, στις 23:00, θα προβληθεί ένα επεισόδιο από την σειρά «Τα Νούμερα», όπου ο ερμηνευτής είχε συμμετείχε ως special guest στο παρελθόν.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ΕΡΤ αποχαιρετά τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη και μεταδίδει σε επανάληψη, απόψε, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:00, από την ΕΡΤ1, το επεισόδιο της σειράς «Τα Νούμερα» με τίτλο «Ένα θαύμα», στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε ως special guest. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο σημείωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

23:00 ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (Ε) Κ8 W

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«Ένα θαύμα»

Ο Τζόναθαν καλεί στην «Νέα Μάντρα» τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να ειδοποιήσει τον Φοίβο.

Όταν ο τελευταίος το μαθαίνει, ανησυχεί για το πώς θα συνδυαστούν τα δύο διαφορετικά είδη κοινού στα οποία απευθύνονται. Η Δανάη του δείχνει με πολύ συγκινητικό τρόπο πως έχει πολύ περισσότερα κοινά με το Μαζώ από όσα νομίζει. Ο Φοίβος πάει ενθουσιασμένος να τον βρει-εκείνος όμως βρίσκεται σε μια περίεργη φάση: θέλει να αλλάξει μουσικό είδος και να γίνει… τζαζίστας, με το όνομα Τζόρτζι Μάτζιο.

Εν τω μεταξύ, ο Θανάσης βρίσκεται σε μια εμμονή με την ανατολίτικη φιλοσοφία και θέλει με τη βοήθεια μιας γιόγκι να… αιωρηθεί. Και ο Χάρης παίρνει συνεχώς μυστηριώδεις κλήσεις από την τροχαία για ένα αυτοκίνητο που δεν του ανήκει.

Όλα αυτά, φέρνουν ένα απολαυστικό λάιβ στη Μάντρα, όπου το λαϊκό συναντά την τζαζ, ο Θανάσης το αυθεντικό… Γκούτσι φόρεμα και ο Φοίβος γίνεται παρά τη θέλησή του ινφλουένσερ.

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00:30 Ξένη Ταινία «Joyride»

Νυχτερινές Επαναλήψεις

02:10 Στούντιο 4 (Ε) ημέρας

05:00 Τα καλύτερά μας χρόνια (Ε) Β’ Κύκλος

Επεισόδια 24ο & 25ο

Δεν θα μεταδοθεί η ξένη ταινία «Η μάχη της επικράτησης» (THE CURRENT WAR).