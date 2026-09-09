Το συγκινητικό βίντεο από το MAD Tv για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή και την διασκέδαση.

Από την πρώτη στιγμή που μεταδόθηκε η δυσάρεστη είδηση, πλήθος κόσμου, καλλιτέχνες, συνάδελφοι, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, γράφουν το δικό τους «αντίο» στον σπουδαίο καλλιτέχνης.

Ο τραγουδιστής εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς» με τις αρχικές πληροφορίες να αναφέρουν ως αιτία θανάτου την ανακοπή καρδιάς.

Το MAD Tv, αποχαιρέτησε τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται στιγμές από εμφάνισή του.

Το μήνυμα με το οποίο συνοδεύτηκε το βίντεο ήταν λιτό και άκρως συγκινητικό: «Καλό ταξίδι, Γιώργο».

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Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το νοσοκομείο Ελπίς αναφέρει στο ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πως «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».