Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διμερούς συνάντηση.

«Πολύ καλή» ήταν η συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του θέλει μια συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ήταν πολύ καλή η συνομιλία, θέλει να κάνει συμφωνία. Εάν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει συμφωνία, θα είναι πολύ καλό», δήλωσε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Πούτιν, μετά την επίσκεψη των ειδικών απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και το Κίεβο.

Όταν τον ρώτησαν γιατί καθυστερεί η συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως ο λόγος είναι ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι μισούν ο ένας τον άλλον. «Έχουν κουραστεί να πολεμάνε», πρόσθεσε, ενώ σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διμερούς συνάντησης, είπε: «Θα μπορούσε να συμβεί».

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Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Όταν τον ρώτησαν γιατί το πιστεύει αυτό, είπε μεταξύ άλλων: «Επειδή δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, θέλουν απεγνωσμένα να επηρεάσουν τις εκλογές».

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Ακόμα, στις δηλώσεις που έκανε προτού αναχωρήσει για το Ντάλας, για το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, σημείωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν εννιά ιρανικά τάνκερ και πρόσθεσε: «Θα δείτε πολλά περισσότερα».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2097759583997485272}