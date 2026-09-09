Βασιλιάδες από όλον τον κόσμο, ηγέτες και πολιτικοί έφτασαν σήμερα στο Όσλο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον βασιλιά Χάραλντ τον Ε΄ της Νορβηγίας, τον γηραιότερο μονάρχη της Ευρώπης, που πέθανε σε ηλικία 89 ετών.
Δεκάδες χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τους δρόμους της Νορβηγικής πρωτεύουσας μετά από 13 ημέρες εθνικού πένθους.
Ο βασιλιάς πέθανε στις 28 Αυγούστου μετά από 35 χρόνια στον θρόνο. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο γιος του Χάακον VIII. Η κηδεία ξεκίνησε με την νεκρώσιμο ακολουθία στον καθεδρικό ναό του Όσλο, ενώ στον ουρανό πέταξαν 4 μαχητικά F-35 σε σχηματισμό.
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Το φέρετρο του βασιλιά μετά τη νεκρώσιμο ακολουθία μεταφέρθηκε με όλες τις τιμές στο φρούριο του Akershus, όπου και θα ταφεί.Εκεί βρίσκεται το βασιλικό μαυσωλείο, όπου είναι θαμμένοι επίσης ο πατέρας του Χάραλντ, βασιλιάς Όλαφ V, η μητέρα του βασίλισσα, Μάρτα, και οι παππούδες του, ο βασιλιάς Χάακον VII και η βασίλισσα Μάουντ.
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Ποιοι παρέστησαν στην κηδεία του βασιλιά Χάρανλτ
Την πομπή του φερέτρου ακολούθησε η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, με πρώτο τον νέο βασιλιά της χώρας, τον βασιλιά Χάακον VIII.
Στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, βρέθηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και η θεία του πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Ματίλντα του Βελγίου, ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ και η βασίλισα Μάξιμα, η πριγκίπισσα της Ολλανδίας, Καθαρίνα – Αμαλία,ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε και η βασίλισσα Λετίσια και η βασίλισσα Σοφία, ο βασιλιάς της Σουηδίας Καρλ Γκούσταφ και η βασίλισσα Σίλβα μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας της χώρας, αλλά και ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον.
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Παρόντες στην κηδεία ήταν επίσης ο Γερμανός πρόεδρος, Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ, μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και ο Παύλος ντε Γκρες με την μητέρα του, Άννα Μαρία.
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