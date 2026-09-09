Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας πέθανε στις 28 Αυγούστου μετά από 35 χρόνια στον θρόνο.

Βασιλιάδες από όλον τον κόσμο, ηγέτες και πολιτικοί έφτασαν σήμερα στο Όσλο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον βασιλιά Χάραλντ τον Ε΄ της Νορβηγίας, τον γηραιότερο μονάρχη της Ευρώπης, που πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τους δρόμους της Νορβηγικής πρωτεύουσας μετά από 13 ημέρες εθνικού πένθους.

Ο βασιλιάς πέθανε στις 28 Αυγούστου μετά από 35 χρόνια στον θρόνο. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο γιος του Χάακον VIII. Η κηδεία ξεκίνησε με την νεκρώσιμο ακολουθία στον καθεδρικό ναό του Όσλο, ενώ στον ουρανό πέταξαν 4 μαχητικά F-35 σε σχηματισμό.

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Το φέρετρο του βασιλιά μετά τη νεκρώσιμο ακολουθία μεταφέρθηκε με όλες τις τιμές στο φρούριο του Akershus, όπου και θα ταφεί.Εκεί βρίσκεται το βασιλικό μαυσωλείο, όπου είναι θαμμένοι επίσης ο πατέρας του Χάραλντ, βασιλιάς Όλαφ V, η μητέρα του βασίλισσα, Μάρτα, και οι παππούδες του, ο βασιλιάς Χάακον VII και η βασίλισσα Μάουντ.

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Ποιοι παρέστησαν στην κηδεία του βασιλιά Χάρανλτ

Την πομπή του φερέτρου ακολούθησε η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, με πρώτο τον νέο βασιλιά της χώρας, τον βασιλιά Χάακον VIII.

Στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, βρέθηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και η θεία του πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Ματίλντα του Βελγίου, ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ και η βασίλισα Μάξιμα, η πριγκίπισσα της Ολλανδίας, Καθαρίνα – Αμαλία,ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε και η βασίλισσα Λετίσια και η βασίλισσα Σοφία, ο βασιλιάς της Σουηδίας Καρλ Γκούσταφ και η βασίλισσα Σίλβα μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας της χώρας, αλλά και ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον.

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Παρόντες στην κηδεία ήταν επίσης ο Γερμανός πρόεδρος, Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ, μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και ο Παύλος ντε Γκρες με την μητέρα του, Άννα Μαρία.

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