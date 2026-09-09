Συμμετέχουν οι: Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, κ.ά., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η σειρά συναυλιών Parklife παρουσιάζει, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο.

Ποιητής, συγγραφέας και τραγουδοποιός, ο Cohen υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της διεθνούς μουσικής και λογοτεχνικής σκηνής, διαμορφώνοντας ένα καλλιτεχνικό σύμπαν όπου η ποίηση και το τραγούδι συνυπάρχουν αδιαχώριστα. Η συναυλία αποτελεί το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν όψει της επετείου των 10 χρόνων από τον θάνατό του.

Ξεκινώντας από τη λογοτεχνία και περνώντας στη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο Cohen ανέπτυξε ένα απολύτως προσωπικό ύφος με έναν λόγο λιτό αλλά πολυεπίπεδο, που κινείται ανάμεσα στο υπαρξιακό, το ερωτικό και το πνευματικό.

Με χαρακτηριστική τη βαθιά φωνή του και μια γραφή που ισορροπεί ανάμεσα στην εξομολόγηση και την παρατήρηση, δημιούργησε τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της εποχής τους.

Από το Suzanne και το Bird on the Wire έως το Famous Blue Raincoat και το Hallelujah, το έργο του επηρέασε καθοριστικά την folk και την pop μουσική, ενώ συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και ιδιωμάτων.

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Ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καρδιά του Leonard Cohen κατείχε η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Ύδρα. Το νησί που ανακάλυψε το 1960 έγινε για εκείνον καταφύγιο έμπνευσης και δημιουργίας. Εκεί έζησε αυθεντικές στιγμές ελευθερίας και ανεμελιάς, επιστρέφοντας σταθερά στον τόπο που θα σφράγιζε βαθιά το έργο και την πορεία του.

Ο γιος του Adam Cohen συμμετέχει στη βραδιά, φέρνοντας τη δική του βιωματική σχέση με το έργο του Leonard Cohen, μαζί με μια πλειάδα Ελλήνων καλλιτεχνών που συνομιλούν με το ρεπερτόριό του μέσα από διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Ο Χρήστος Βέργος, ο Κ. ΒΗΤΑ, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Δημητριάδης, ο Δώρος Δημοσθένους, ο George Gaudy, η Nalyssa Green, ο Στάθης Δρογώσης, ο Κωστής, η LOU IS, ο Πάνος Μουζουράκης, η Λίνα Νικολακοπούλου, η Δανάη Παναγιωτοπούλου, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Έλλη Πασπαλά, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, οι Σκιαδαρέσες, η Sugahspank, ο Μανώλης Φάμελλος και ο Cassius Cohen προσεγγίζουν το υλικό του Cohen αναδεικνύοντας τον πλούτο, τη διαχρονικότητα και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον λόγο και τη μελωδία που χαρακτηρίζει το έργο του.

Μια ανοιχτή μουσική συνάντηση στο Ξέφωτο, αφιερωμένη σε έναν δημιουργό που διαμόρφωσε με διακριτικό αλλά καθοριστικό τρόπο το σύγχρονο τραγούδι και του οποίου το έργο εξακολουθεί να συνομιλεί με το παρόν.

Πληροφορίες



Ώρα έναρξης στις 21:00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Kέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός καθισμάτων περιμετρικά του Ξεφώτου, διαθέσιμων κατα προτεραιότητα. Σε περίπτωση που φέρετε δικά σας καθίσματα, θα έχετε τη δυνατότητα να τα τοποθετήσετε σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα σημεία, περιμετρικά του Ξεφώτου, διατηρώντας ανοιχτή την προσέλευση των διαδρόμων.