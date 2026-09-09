Δραματική νύχτα για 33χρονο μετά την απόρριψη της πρότασης γάμου που έκανε στη σύντροφό του χαροπαλεύει στην ΜΕΘ έχοντας βρεθεί αναίσθητος στη θάλασσα.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας, ο οποίος εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την Ιεράπετρα.

Ο 33χρονος έγινε αντιληπτός από θαμώνες παρακείμενης ταβέρνας, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μπήκαν στη θάλασσα, καταφέρνοντας να τον ανασύρουν στην ακτή.

Οι διασώστες προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης και κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή του λειτουργία. Ακολούθησε διακομιδή στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η πρόταση γάμου και όσα ακολούθησαν

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως αναφέρεται, περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον επηρέασε έντονα. Στη συνέχεια φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και να αποχώρησε, κατευθυνόμενος προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε αναίσθητος στη θάλασσα από τους θαμώνες της ταβέρνας, οι οποίοι κάλεσαν σε βοήθεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlaunvkw38jl?integrationId=40599y14juihe6ly}