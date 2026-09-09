Η απάντησή του Αλέξη Τσίπρα στην ερώτηση του Dnews και του Αντώνη Γκιόκα.

Όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τις υποκλοπές. Η απάντηση στον Αντώνη Γκιόκα.

Η ερώτηση του Αντώνη Γκιόκα

Στο σκάνδαλο των υποκλοπών έχετε κατηγορήσει την κυβέρνηση για συγκάλυψη… Παράλληλα η ηγεσία του Αρείου Πάγου έχει τέσσερις φορές αρνηθεί να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και παρά τα νέα στοιχεία. Υπό αυτές τις συνθήκες, τι μπορεί να κάνει μια άλλη κυβέρνηση, για να μάθουμε αν το κακόβουλο λογισμικό αποκτήθηκε όντως από ελληνικές υπηρεσίες, αν είχε κοινό κέντρο με την ΕΥΠ και φυσικά κατ’ εντολή ποίου έγιναν όλα αυτά Και αν σας ανησυχεί σε ποια χέρια βρίσκεται το υλικό των υποκλοπών.

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα

«Να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό. Η υπόθεση των υποκλοπών είναι το πιο κρίσιμο θέμα που απασχολεί όσους θέλετε να παίζεται με κανόνες δημοκρατίας το πολιτικό παιχνίδι. Έχουμε ένα στίγμα στη ίδια τη λειτουργία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του δυτικού κόσμου με παρόμοιο σκάνδαλο δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του ο πρωθυπουργός. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είτε θα είχε καθαιρεθεί από το ίδιο του το κόμμα. Τα έχουμε δει όλα στο θέμα των Υποκλοπών.

Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι, το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Και αυτό είναι στίγμα για την ηγεσία της δικαιοσύνης, όχι των δικαστών, έχουν σταθεί στο ύψος τους» και συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας: «Για μένα είναι απόλυτα σαφές ότι αν θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, που αφορά τα θεμέλια της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας στη χώρα μας, θα εξαρτηθεί καλώς ή κακώς από τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών. Αν έχουμε άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη, δεν θα υπάρχει καμία διερεύνηση και λογοδοσία. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα και για την παράταξη της ΝΔ. Η μόνη δέσμευση που μπορώ να καταθέσω είναι ότι μία προοδευτική κυβέρνηση με την ΕΛΑΣ στις θέσεις ευθύνης, θα είναι αυτή που θα αφήσει τη δικαιοσύνη ελεύθερη, προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Σε μια δημοκρατία, οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Όμως οι κυβερνήσεις είναι αυτές που έχουν την πολιτική βούληση να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει».

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