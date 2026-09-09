«Ανείπωτη θλίψη… Αποχαιρετούμε έναν αυθεντικό καλλιτέχνη» έγραψε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε ο Χάρης Δούκας τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την είδηση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Τεχνόπολη, σημειώνοντας πως σε λίγες ημέρες θα τον υποδέχονταν για να γιορτάσουν μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

«Ανείπωτη θλίψη… Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής», έγραψε ο Χάρης Δούκας. Στη συνέχεια έκανε λόγο για έναν «νέο άνθρωπο» και «έναν αυθεντικό καλλιτέχνη», υπογραμμίζοντας το αποτύπωμα που άφησε στο ελληνικό τραγούδι.

«Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=923444267512330&id=100095402949307&mibextid=wwXIfr&rdid=dEMV8fD4ONKiVDyu#}