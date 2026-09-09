Λόγω της ισχυρής χαλαζόπτωσης έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της σήραγγας στην Εγνατία Οδό.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το απόγευμα στην Εγνατία Οδό στο τμήμα μεταξύ Μετσόβου και Δροσοχωρίου η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών οδήγησε, περίπου στις 18:30, στο κλείσιμο και των δύο κλάδων της σήραγγας Δρίσκου. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να μην εγκλωβιστούν οχήματα μέσα στη σήραγγα σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης του καιρού και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους οδηγούς.

Η διακοπή της διέλευσης από τη σήραγγα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο χρειάστηκε να παραμείνουν ακινητοποιημένοι ή να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, την ώρα που η χαλαζόπτωση συνεχιζόταν.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους παραμένουν σε εξέλιξη.