Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του 612ου χιλιομέτρου της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 16 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού και να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2096938208906875227}