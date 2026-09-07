Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτήσης δημιουργήθηκε υποψία βλάβης σε έλικα του ελικοπτέρου και για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε να διακοπεί η επιχειρησιακή του δράση και να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση,

Αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου πραγματοποίησε πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, καθώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε πιθανό πρόβλημα στον έλικα του εναέριου μέσου. Σύμφωνα με το kavalapost.gr η αναγκαστική προσγείωση σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτήσης δημιουργήθηκε υποψία βλάβης σε έλικα του ελικοπτέρου και για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε να διακοπεί η επιχειρησιακή του δράση και να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση.

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Τελικά το πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Sikorsky προσγειώθηκε με ασφάλεια στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η προσγείωσή του διερευνώνται. Στο σημείο θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του προβλήματος και να εκτιμηθεί η κατάσταση του εναέριου μέσου.

Ο έλικας «βρήκε» στα κλαδιά δέντρου

Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο ο έλικας να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Στη φωτογραφία που καταγράφηκε μετά την προσγείωση διακρίνεται φθορά στο άκρο πτερυγίου του έλικα. Ωστόσο, από την εικόνα και μόνο δεν μπορεί να εξακριβωθεί με βεβαιότητα ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε η ζημιά, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν. Το πλήρωμα, αντιλαμβανόμενο το πρόβλημα, προχώρησε στην προσγείωση του ελικοπτέρου στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω κινδύνου και να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος στο εναέριο μέσο.