Τα νούμερα τηλεθέασης για την πρεμιέρα του Νίκου Μάνεση στον Alpha.

Με πρωτιά άνοιξε τη νέα τηλεοπτική σεζόν το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», επιβεβαιώνοντας από το πρώτο κιόλας διήμερο τη δυναμική του.

Η εκπομπή του Νίκου Μάνεση, που άνοιξε το πρόγραμμα του Alpha για τη νέα σεζόν, βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, κατακτώντας την πρωτιά σε όλα τα κοινά. Στον μέσο όρο του Σαββάτου και της Κυριακής κατέγραψε 18,3% στο σύνολο του κοινού και 16,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Στη 10η χρονιά του, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συνεχίζει με την ίδια αμεσότητα να βρίσκεται εκεί όπου χτυπά ο παλμός της επικαιρότητας. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και έρευνα από την Ελλάδα και τον κόσμο, ο Νίκος Μάνεσης και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής καταγράφουν όσα συμβαίνουν, αναζητούν την ουσία πίσω από τα γεγονότα και δίνουν βήμα στους ανθρώπους και στις ιστορίες τους.

Η νέα σεζόν ξεκίνησε με την εκπομπή στην κορυφή της τηλεθέασης σε όλα τα κοινά και με τους τηλεθεατές να δίνουν από το πρώτο Σαββατοκύριακο τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνης στην ενημέρωση του «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 09:45, στον Alpha.