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Το πρώτο τρέιλερ από την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη.

Στις 11 Αυγούστου ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο Σταύρο Θεοδωράκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο δημοσιογράφος από τη νέα σεζόν θα παρουσιάζει στον σταθμό τους «Πρωταγωνιστές», ενώ θα συμμετέχει ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στο ραδιόφωνο.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ήρθε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής «Πρωταγωνιστές», ένα project που φέρει την υπογραφή στου Σταύρου Θεοδωράκη.

Στο σύντομο βίντεο, αποκαλύπτονται εικόνες από τα ταξίδια του δημοσιογράφου που θα προβληθούν τη νέα σεζόν, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας.

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Μέχρι στιγμής, οι «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, είχαν τον δικό τους τηλεοπτικό χρόνο στον σταθμό του Alpha, ωστόσο, στις 15 Ιουλίου, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με το κανάλι.

Τότε, ο ίδιος, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, κάνοντας μία ολοκληρωτική αναδρομή στο παρελθόν.

«Σταματήστε λίγο το σκρολάρισμα, έχω κάτι να σας πω», έγραφε στη σχετική λεζάντα.

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