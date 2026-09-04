Τα επίμαχα παιχνίδια που ανακαλούνται είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή και στη χώρα μας.

Νέα ανάκληση παιχνιδιών Squeezy Dumplings ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ, καθώς στο εσωτερικό τους περιέχουν υδροσφαιρίδια, τα οποία μπορεί να διογκωθούν σε περίπτωση κατάποσης και να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά. Η Αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC) ανακοίνωσε στις 3 Σεπτεμβρίου την ανάκληση περίπου 8.000 παιχνιδιών GIHNJSI Squeezy Dumplings, τα οποία είχαν πωληθεί μέσω Amazon από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2026, έναντι περίπου 20 δολαρίων.

Σοβαρός κίνδυνος σε περίπτωση κατάποσης

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια είναι διάφανα, στρογγυλά και μαλακά, με πρόσωπα κινουμένων σχεδίων, γκλίτερ και υδροσφαιρίδια στο εσωτερικό τους. Σύμφωνα με την CPSC, εάν ένα υδροσφαιρίδιο καταποθεί, μπορεί να διογκωθεί μέσα στο σώμα του παιδιού και να προκαλέσει πνιγμό ή εντερική απόφραξη. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν έντονη δυσφορία, εμετούς και αφυδάτωση, ενώ υπάρχει και κίνδυνος θανάτου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τραυματισμών ή θανάτων που να συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν. Τα Squeezy Dumplings διατίθενται μέσα σε μπεζ πλαστικό δοχείο που έχει σχήμα ατμομάγειρα μπαμπού. Τα προϊόντα κατασκευάστηκαν στην Κίνα και διατέθηκαν από την Xiamen Liuhui Electric Technology Co., Ltd., που δραστηριοποιείται με την εμπορική ονομασία Chenyuanhui.

Ανάκληση και δεύτερου παρόμοιου παιχνιδιού

Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε και δεύτερη ανάκληση παρόμοιων παιχνιδιών, των Rainbow Mystery Squishy Bun Toys, μοντέλο D08004. Η συγκεκριμένη ανάκληση αφορά περίπου 7.200 τεμάχια, τα οποία περιέχουν επίσης υδροσφαιρίδια που μπορούν να διογκωθούν περισσότερο από τα επιτρεπόμενα όρια. Τα παιχνίδια πωλήθηκαν από διάφορα καταστήματα στις ΗΠΑ από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2026. Και σε αυτή την περίπτωση η CPSC προειδοποιεί για κίνδυνο κατάποσης, πνιγμού και εντερικής απόφραξης, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά. Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τραυματισμών.

Η CPSC καλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν αμέσως να χρησιμοποιούν τα παιχνίδια και να επικοινωνήσουν με την αντίστοιχη εταιρεία για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η προειδοποίηση αφορά ιδιαίτερα τους γονείς μικρών παιδιών, καθώς τα υδροσφαιρίδια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή απόφραξη εάν τα καταπιούν.