Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (04/09) στα Τουρκοβούνια, πάνω από την οδό Περσέως στο Ψυχικό.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 18:50. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095912222169907405}
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε «νταμάρια».
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών .
Από το περιστατικό δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές.