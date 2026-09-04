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Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 19:00.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (04/09) στα Τουρκοβούνια, πάνω από την οδό Περσέως στο Ψυχικό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 18:50. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095912222169907405}

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε «νταμάρια».

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Για την διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών .

Από το περιστατικό δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές.