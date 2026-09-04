Η υπόθεση αφορά αναδρομικά επικουρικής σύνταξης ύψους 2.245,38 ευρώ, τα οποία ο φορολογούμενος εισέπραξε το 2021.

Την απόρριψη προσφυγής συνταξιούχου που δεν είχε δηλώσει αναδρομικά επικουρικής σύνταξης αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, επικυρώνοντας τον πρόσθετο φόρο που του καταλόγισε η φορολογική διοίκηση.

Η υπόθεση αφορά αναδρομικά επικουρικής σύνταξης ύψους 2.245,38 ευρώ, τα οποία ο φορολογούμενος εισέπραξε το 2021, αλλά αφορούσαν το φορολογικό έτος 2018. Για το συγκεκριμένο ποσό είχε ήδη παρακρατηθεί φόρος 449,08 ευρώ. Ωστόσο, ο συνταξιούχος δεν υπέβαλε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 την τροποποιητική δήλωση που απαιτούνταν για να δηλώσει τα συγκεκριμένα εισοδήματα.

Η ΑΑΔΕ εντόπισε τα αναδρομικά μέσα από τα ηλεκτρονικά στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων που είχαν αποστείλει οι φορείς και, τον Μάρτιο του 2026, προχώρησε από μόνη της σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης του 2018.

Ο συνταξιούχος προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί η πράξη. Υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είχε υποβάλει την τροποποιητική δήλωση, ότι δεν γνώριζε γιατί είχε υποβληθεί και ότι δεν είχε ευθύνη για την υπόθεση.

Η ΔΕΔ, όμως, απέρριψε τους ισχυρισμούς του. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τον φόρο χρησιμοποιώντας όχι μόνο όσα δηλώνει ο φορολογούμενος, αλλά και στοιχεία που διαθέτει από άλλες πηγές.

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Στην αρχική φορολογική δήλωση του 2018 ο συνταξιούχος είχε δηλώσει 1.249,56 ευρώ από επικουρικές συντάξεις και συναφείς παροχές. Μετά την προσθήκη των αναδρομικών των 2.245,38 ευρώ, το ποσό αυξήθηκε στα 3.494,94 ευρώ. Παράλληλα, στον υπολογισμό προστέθηκε και ο φόρος των 449,08 ευρώ που είχε ήδη παρακρατηθεί στα αναδρομικά.

Τελικά, με την απόφαση 3390/2026, η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε την πράξη της φορολογικής αρχής.