Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η υποχώρηση του δείκτη του δολαρίου από υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων από πολυετή υψηλά.

Ανοδικά κινείται ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς η υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ προσφέρουν στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 1,2%, στα 4.437,08 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καταγράφουν άνοδο 1,6%, στα 4.483,30 δολάρια.

Η ανοδική αντίδραση έρχεται μετά την έντονη μεταβλητότητα της Τετάρτης, όταν ο χρυσός υποχώρησε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Αυγούστου, για να ανακάμψει στη συνέχεια και να κλείσει με κέρδη άνω του 1%. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η υποχώρηση του δείκτη του δολαρίου από υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων από πολυετή υψηλά.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed αργότερα μέσα στον μήνα.

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί συνήθως αρνητικά για το πολύτιμο μέταλλο, καθώς δεν προσφέρει τόκο ή άλλη σταθερή απόδοση.

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Το επόμενο μεγάλο τεστ για τις αγορές αναμένεται την Παρασκευή, με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά την έκθεση της ADP, σύμφωνα με την οποία η απασχόληση στον αμερικανικό ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με μέτριο ρυθμό τον Αύγουστο.