Στην Αττική, η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται στα 9,2 ευρώ ανά τ.μ., από 8,9 ευρώ το 2025.

Σε ανοδική τροχιά παραμένουν τα ενοίκια κατοικιών στην Ελλάδα το 2026, καθώς η ισχυρή ζήτηση για στέγη και η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, η μέση αύξηση των ενοικίων σε πανελλαδικό επίπεδο διαμορφώνεται στο 3,8% σε σύγκριση με το 2025.

Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε εκμισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου της εταιρείας και καλύπτει 124 περιοχές της χώρας, καταγράφει έντονη ζήτηση κυρίως για ποιοτικά ακίνητα. Παράλληλα, η βελτίωση των υποδομών σε αρκετές περιοχές, μέσω της αναβάθμισης των μεταφορών, της λειτουργίας σταθμών μετρό και της δημιουργίας χώρων πρασίνου και στάθμευσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλότερων τιμών.

Η Αττική πρωταγωνιστεί για ακόμη μία χρονιά, με τη μέση αύξηση των ενοικίων να φτάνει το 4,3%. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η άνοδος διαμορφώνεται στο 4%, ενώ πιο συγκρατημένη είναι η αύξηση στη Θεσσαλονίκη, στο 3%.

Ενδεικτικό της πίεσης που επικρατεί στην αγορά είναι ότι περισσότερες από 30 από τις 124 περιοχές της έρευνας εμφανίζουν πλέον μέσο ενοίκιο τουλάχιστον 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην κορυφή βρίσκονται το Κολωνάκι, η Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης και η Σαντορίνη, με 14 ευρώ ανά τ.μ., ενώ ακολουθούν η Βάρη-Βάρκιζα και ο Λυκαβηττός με 13 ευρώ.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις, ωστόσο, καταγράφουν διαφορετικές περιοχές. Η Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας βρίσκεται στην πρώτη θέση με ετήσια άνοδο 16,7%, ακολουθούν τα Πετράλωνα με 15,6%, ενώ Κυψέλη και Θέρμη Θεσσαλονίκης σημειώνουν αύξηση 14,3%.

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Στην Αττική, η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται στα 9,2 ευρώ ανά τ.μ., από 8,9 ευρώ το 2025. Στον Δήμο Αθηναίων και τις όμορες περιοχές φτάνει τα 9,8 ευρώ, με ετήσια αύξηση 5,4%. Μετά το Κολωνάκι και τον Λυκαβηττό, υψηλές τιμές καταγράφονται στον Νέο Κόσμο, στα 10,6 ευρώ, και στα Πετράλωνα, στα 10,4 ευρώ ανά τ.μ. Στον αντίποδα, στα Πατήσια η μέση τιμή βρίσκεται στα 7,5 ευρώ και στον Βύρωνα στα 7,6 ευρώ.

Στα Βόρεια Προάστια, το μέσο ενοίκιο ανέρχεται στα 10,3 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένο κατά 3%. Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη βρίσκονται στα 12 ευρώ, ενώ στον Παπάγου η τιμή φτάνει τα 11,6 ευρώ. Ο Παπάγου εμφανίζει παράλληλα σημαντική ετήσια αύξηση 12,6%, με τον Χολαργό να ακολουθεί στο 10,8%.

Ακριβότερα παραμένουν τα Νότια Προάστια, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,1 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένη κατά 3,7%. Η Βάρη-Βάρκιζα φτάνει τα 13 ευρώ και η Γλυφάδα τα 12,4 ευρώ, ενώ στο Ελληνικό καταγράφεται αύξηση 9,1%.

Τη μεγαλύτερη μέση άνοδο στην Αττική εμφανίζουν τα Δυτικά Προάστια, με 5,7%, καθώς το μέσο ενοίκιο αυξήθηκε στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ. Στον Πειραιά και τις όμορες περιοχές η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 7,8 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4%. Ξεχωρίζει ο Κορυδαλλός, όπου, παρά το σχετικά χαμηλό μέσο ενοίκιο των 6 ευρώ ανά τ.μ., οι τιμές αυξήθηκαν κατά 11,1% σε έναν χρόνο.