Η πρώτη σεζόν της σειράς Χάρι Πότερ θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ ανήμερα των Χριστουγέννων.

To ΗΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ για την πρώτη σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς «Harry Potter», προσφέροντας μια φρέσκια ματιά στην ανανεωμένη εκδοχή του κόσμου της μαγείας που ετοιμάζεται να κατακτήσει τη μικρή οθόνη.

Στο ρόλο του ομώνυμου ήρωα, που που σφράγισε τη μεγάλη οθόνη ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, θα δούμε τον πρωτοεμφανιζόμενο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν. Μαζί του, ο Αλάστερ Στάουτ και η Αραμπέλα Στάντον οι οποίοι ενσαρκώνουν τους κολλητούς του φίλους, Ron Weasley και Hermione Granger καθώς ξεκινούν τα πρώτα τους βήματα στη Σχολή Μαγείας Χόγκουαρτς.

Το τρέιλερ δείχνει τον Harry, τον Ron και την Hermione να φτάνουν στο Χόγκουαρτς και να συμμετέχουν στην τελετή της Επιλογής, όπου και οι τρεις τοποθετούνται στον οίκο του Gryffindor. Ο Harry γνωρίζει το προσωπικό του Χόγκουαρτς, ανάμεσα στους οποίους τον Dumbledore, τον Snape, τη McGonagall και τον Hagrid ενώ παρακολουθεί μαθήματα μαγείας όπως βοτανολογία και ξόρκια και δοκιμάζει να παίξει το άθλημα του Κουίντιτς.

Παράλληλα, έρχεται αντιμέτωπος με το μυστήριο της Φιλοσοφικής Λίθου, το οποίο προσπαθεί να διαλευκάνει μαζί με τους φίλους του.

{https://youtu.be/SJVmeJaS44s?si=R1_QqE61TNP29vY0}

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Το φιλόδοξο εγχείρημα του HBO πρόκειται να μεταφέρει και τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε ισάριθμες τηλεοπτικές σεζόν. Ο πρώτος κύκλος ο οποίος αποτελείται από οκτώ επεισόδια, βασίζεται στο πρώτο βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».



Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο η σειρά πήρε το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν, η οποία θα ακολουθεί το βιβλίο «Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά».

Το καστ περιλαμβάνει τον Τζον Λίθγκοου στο ρόλο του Albus Dumbledore, τη Τζάνετ ΜακΤίρ ως καθηγήτρια McGonagall, τον Πάπα Εσιέντου ως καθηγητή Snape, τον Νικ Φροστ ως Hagrid, τον Λιουκ Θάλον ως καθηγητή Quirrell, τον Πολ Γουάιτχαους ως Argus Filch και τον Τζόνι Φλιν ως Lucius Malfoy, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, πολλοί νεαροί ηθοποιοί κάνουν το πρώτο τους μεγάλο βήμα στη σειρά όπως ο Λοξ Πρατ υποδύεται τον Draco Malfoy, ο Λίο Έρλι τον Seamus Finnegan, ο Ρόρι Γουίλμοτ τον Neville Longbottom και η Γκρέισι Κόκραν τη Ginny Weasley.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) στο HBO, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα HBO Max.