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Ο Αχιλλέας Ζέρβας υποδύεται τον Θέμη!

Το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha!

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν!

Δεκέμβρης 1992.

Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα.

Καθένας τους κουβαλά μια διαφορετική ιστορία. Καθένας τους έχει έναν διαφορετικό λόγο να ρισκάρει τα πάντα. Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν, θα γεννηθεί το

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σχέδιο που θα μείνει στην ιστορία ως το «ριφιφί του αιώνα».

Γνωρίστε τους ανθρώπους που θα γράψουν ιστορία στο «ΡΙΦΙΦΙ»

Θέμης (Αχιλλέας Ζέρβας)

Ο «αόρατος» πληροφοριοδότης, ο βοηθός της ομάδας. Με ενδιαφέρον και αγάπη για τι σκοπό της Όλγας, θα καταφέρει να βοηθήσει στο ριφιφί ή θα παίξει με τη φωτιά;

{https://www.youtube.com/watch?v=oL6BUukYjfY}

7 άνθρωποι. 1 σχέδιο.

Έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha