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Η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν.

Η Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει στο MEGA με την ενημερωτική εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα».

Ο τηλεοπτικός σταθμός, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση, με τη δημοσιογράφο να επιστρέφει στο πόστο της τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, τα μεσάνυχτα.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 24:00, στο MEGA.

Με το πολιτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στον απόηχο της ομιλίας και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 90 η ΔΕΘ, η εκπομπή ανοίγει τον φάκελο της επόμενης ημέρας, αποκωδικοποιεί τα μηνύματα και καταγράφει τις πρώτες αντιδράσεις.

Πώς υποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις κυβερνητικές ανακοινώσεις;

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Ποιες είναι οι βασικές τους αιχμές και πώς επιχειρούν να απαντήσουν στην ατζέντα που έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη;

Η Νίκη Λυμπεράκη και οι καλεσμένοι της εκπομπής επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το νέο τοπίο και να εξετάσουν τις γραμμές αντιπαράθεσης που διαμορφώνονται στην πολιτική σκηνή.