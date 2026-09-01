Η Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει στο MEGA με την ενημερωτική εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα».
Ο τηλεοπτικός σταθμός, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση, με τη δημοσιογράφο να επιστρέφει στο πόστο της τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, τα μεσάνυχτα.
Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού
Η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 24:00, στο MEGA.
Με το πολιτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στον απόηχο της ομιλίας και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 90 η ΔΕΘ, η εκπομπή ανοίγει τον φάκελο της επόμενης ημέρας, αποκωδικοποιεί τα μηνύματα και καταγράφει τις πρώτες αντιδράσεις.
Πώς υποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις κυβερνητικές ανακοινώσεις;
Ποιες είναι οι βασικές τους αιχμές και πώς επιχειρούν να απαντήσουν στην ατζέντα που έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη;
Η Νίκη Λυμπεράκη και οι καλεσμένοι της εκπομπής επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το νέο τοπίο και να εξετάσουν τις γραμμές αντιπαράθεσης που διαμορφώνονται στην πολιτική σκηνή.