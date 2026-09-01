Τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μετά την πρόσληψή τους: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και το διαδικαστικό ανάληψης υπηρεσίας.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των προσλήψεων των 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Α φάσης για τη σχολική χρονιά 2026-2027 το ΥΠΑΙΘΑ εξέδωσε οδηγίες για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι προσληφθέντες, προκειμένου να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας.

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Οι αναπληρωτές καλούνται αρχικά να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 οι προσληφθέντες θα ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα στην οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν για την ανάληψη υπηρεσίας.

Η προθεσμία για την ανάληψη υπηρεσίας ορίζεται από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται απευθείας στη σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ, στο σχολείο-έδρα του ΣΔΕΥ ή στη Σιβιτανίδειο, ανάλογα με την περίπτωση πρόσληψης.

Σε περίπτωση που ένας αναπληρωτής τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται σε μία από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετείται και συγκεκριμένα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ώρες ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 14:30 της ημέρας που έχει οριστεί για την παρουσίαση του αναπληρωτή, ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

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Παράλληλα, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να αποδεχτούν τη σύμβασή τους έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας κατά την οποία παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα. Η εφαρμογή για τη σύναψη της σύμβασης θα είναι διαθέσιμη από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

Σε περίπτωση που η ψηφιακή σύμβαση δεν γίνει αποδεκτή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ). Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τόσο τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο όσο και τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί καλούνται να τηρήσουν αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί από το υπουργείο Παιδείας, καθώς η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών είναι απαραίτητη για την ομαλή έναρξη της υπηρεσίας τους. Οι οδηγίες αφορούν, ανά περίπτωση πρόσληψης, και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, στο πλαίσιο των διαδικασιών τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας για τη νέα σχολική χρονιά.

Α. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν.

1. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης

Βήμα 1 – Δήλωση κενών

Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα από το σύστημα.

Βήμα 2 – Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3 – Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή στην έδρα του ΣΔΕΥ ή του ΚΕΔΑΣΥ, καλούνται, από τις 00:01 μέχρι τις 14:59, να εισέλθουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), προκειμένου μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr) και, με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο Taxisnet, να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση.

Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4 – Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, συνάπτεται ηλεκτρονικά η ψηφιακή σύμβαση.

Βήμα 5 – Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα SMS εντός 48 ωρών για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο Ειδικής Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο Ειδικής Πρόσκλησης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (102 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Βήμα 1 – Ενημέρωση για την πρόσληψη και τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος SMS για την πρόσληψή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων.

Σε αυτήν τη σχολική μονάδα ή σε μία εξ αυτών (της ομάδας) θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Βήμα 2 – Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη σχολική μονάδα πρόσληψης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 3 – Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και, με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο Taxisnet, να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση.

Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4 – Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα SMS εντός 48 ωρών για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται απευθείας στις δομές ή σχολικές μονάδες

Οι αναπληρωτές αυτοί γνωρίζουν, με την ανακοίνωση της πρόσληψής τους, τη δομή ή τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε:

Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για απασχόληση στο ΚΕΔΑΣΥ

Καλλιτεχνικά Σχολεία

Μουσικά Σχολεία

Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ)

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Βήμα 1 – Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη δομή ή σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 2 – Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και, με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο Taxisnet, να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση.

Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 3 – Παραλαβή ψηφιακής σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα SMS εντός 48 ωρών για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 που προσλαμβάνονται σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Βήμα 1 – Δήλωση κενών

Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ (σχολική μονάδα – έδρα του ΣΔΕΥ).

Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ΣΔΕΥ θα τοποθετηθούν στα εναπομείναντα αυτόματα από το σύστημα.

Βήμα 2 – Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS για το σχολείο (έδρα του ΣΔΕΥ) στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να αναλαμβάνουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ, κατόπιν σχετικής οδηγίας που θα δίνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).

Βήμα 3 – Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4 – Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και, με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο Taxisnet, να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση.

Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5 – Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα SMS εντός 48 ωρών για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές, κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: