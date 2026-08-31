«Οι κόρες της Αρετής», έρχεται το φθινόπωρο στον Alpha.

Η Ευφημία Καλογιάννη, ο Φοίβος Παπακώστας και ο Γιώργος Ζιάκας πρωταγωνιστούν στη νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που έρχεται το Φθινόπωρο στον Alpha.

Η Ευφημία Καλογιάννη είναι η Μαρίνα, ο Φοίβος Παπακώστας είναι ο Πάκης και ο Γιώργος Ζιάκας είναι ο Νικόλας. Τρεις άνθρωποι που ψάχνουν τον δικό τους δρόμο, ανάμεσα σε όνειρα, έρωτες και μυστικά.

Η Μαρίνα μυστηριώδης και απόμακρη, έρχεται στη γειτονιά αναζητώντας μια νέα αρχή. Κρατά τους πάντες σε απόσταση, όμως η γνωριμία της με τον Πάκη και η τρυφερότητα της Καίτης θα την κάνουν σταδιακά να ανοίξει την καρδιά της και να αντιμετωπίσει τους φόβους που κουβαλά από το παρελθόν.

Η Ευφημία Καλογιάννη, μάς συστήνει το ρόλο της:

«Είμαι η Μαρίνα και ήρθα σ’ αυτή τη γειτονιά για να κάνω μια νέα αρχή. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου και κρατάω τους ανθρώπους σε απόσταση. Ωστόσο, γνώρισα τον Πάκη και κάπως τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν».

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Με την καντίνα του ως σημείο συνάντησης της γειτονιάς ο Πάκης, με την καλοσύνη του και τον αυθορμητισμό του, σκορπά χαμόγελα και αισιοδοξία. Πίσω όμως από την ανεμελιά και το χιούμορ, κρύβεται ένας άνθρωπος που αναζητά το θάρρος να ζήσει τη ζωή που πραγματικά ονειρεύεται.

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Ο Φοίβος Παπακώστας, μάς συστήνει το ρόλο του:

«Είμαι ο Πάκης. Έχω εδώ το ‘ιατρείο της πείνας’. Πετάω τσιτάτα, αλλά κατά βάθος φιλοσοφώ. Θα ήθελα να γίνω σκηνοθέτης».

Ο Νικόλας είναι ένα παιδί της γειτονιάς που παλεύει να ξεφύγει από τα όρια που του επέβαλε η ζωή. Με όνειρο μια καριέρα στο μπάσκετ, προσπαθεί να αποδείξει την αξία του, ενώ ο έρωτάς του για την Άννα θα τον φέρει αντιμέτωπο με τις πιο δύσκολες επιλογές.

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Ο Γιώργος Ζιάκας, μάς συστήνει το ρόλο του:

«Είμαι ο Νικόλας, μεγάλωσα στη γειτονιά δουλεύοντας τα βράδια το ταξί του πατέρα μου και κυνηγώντας το όνειρό μου να γίνω μπασκετμπολίστας. Με την Άννα είμαι ερωτευμένος, αλλά δεν ξέρω πως να αγαπάω χωρίς να θυμώνω και να ζηλεύω».

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