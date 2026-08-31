Η μέχρι τώρα πρωτοκαθεδρία του τ. υπουργού Κώστα Σκρέκα φαίνεται ότι αποτελεί παρελθόν.

Έπεσε στην προσοχή μας μια δημοσκόπηση που έγινε στα Τρίκαλα πριν λίγες εβδομάδες με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο η μέχρι τώρα πρωτοκαθεδρία του τ. υπουργού Κώστα Σκρέκα φαίνεται ότι αποτελεί παρελθόν, καθώς η δυναμική του Δημήτρη Παπαστεργίου είναι ήδη ισχυρή. Άλλωστε μετά από 9 χρόνια ως δήμαρχος Τρικκαίων, δεν είχε ζήτημα αναγνώρισης.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η κατάσταση στο χώρο της αντιπολίτευσης, με την ανεξάρτητη βουλευτή του νομού, Μαρίνα Κοντοτόλη, να προηγείται με διαφορά όλων των εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ (Σκρέκας, Παπακώστα), μολονότι εκείνη προέρχεται από ένα κόμμα με πολύ μικρά δημοσκοπικά ποσοστά πλέον.

Μάλιστα, σε σύγκριση με όλα τα πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, μέλη κυβέρνησης) έχει τις λιγότερες αρνητικές γνώμες, γεγονός που αποδεικνύει ότι όχι μόνο διατηρεί ισχυρές συμπάθειες στον χώρο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 20%, του 2023, αλλά έχουν θετική άποψη για εκείνην και πολλοί ψηφοφόροι σχεδόν όλων των κομμάτων, πράγμα σπάνιο στην πολωμένη πολιτική περίοδο που ζούμε.

Παρακαλούμε πολύ να μην αμφισβητήσει κανένας όσα γράφουμε παραπάνω γιατί τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης τα έχουμε στα χέρια μας (αλλά για λόγους δεοντολογίας δεν τα δημοσιεύουμε με κάρτες) και προέρχονται από έγκυρη, πανελλαδική εταιρεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.