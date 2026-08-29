Αν και πρόκειται για λαϊκή παράδοση και όχι για πρακτική με επιστημονικά αποδεδειγμένη επίδραση στα οικονομικά, ο συμβολισμός της δάφνης έχει βαθιές ιστορικές ρίζες.

Ένα φύλλο δάφνης μέσα στο πορτοφόλι είναι μία από τις παλιές συνήθειες που εξακολουθούν να επιβιώνουν μέχρι σήμερα, με αρκετούς να πιστεύουν ότι μπορεί να λειτουργήσει ως σύμβολο καλής τύχης, ευημερίας και οικονομικής αφθονίας.

Αν και πρόκειται για λαϊκή παράδοση και όχι για πρακτική με επιστημονικά αποδεδειγμένη επίδραση στα οικονομικά, ο συμβολισμός της δάφνης έχει βαθιές ιστορικές ρίζες.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παράδοση, αρκεί ένα αποξηραμένο φύλλο δάφνης να τοποθετηθεί σε μία θήκη του πορτοφολιού, συνήθως κοντά στα χαρτονομίσματα. Η παρουσία του θεωρείται από όσους ακολουθούν τέτοιου είδους πρακτικές ένα είδος «φυλαχτού» για την προσέλκυση χρημάτων, ευκαιριών και οικονομικής σταθερότητας.

Η σύνδεση της δάφνης με την επιτυχία, πάντως, δεν είναι καινούργια. Η ιστορία της πηγαίνει πίσω στην αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη, όταν τα στεφάνια από φύλλα δάφνης αποτελούσαν σύμβολο νίκης, τιμής και αναγνώρισης. Απονέμονταν σε ανθρώπους που είχαν διακριθεί, με αποτέλεσμα το φυτό να συνδεθεί σταδιακά με την κατάκτηση στόχων και την επιτυχία.

Με την πάροδο των αιώνων, ο συμβολισμός αυτός πέρασε σε διαφορετικές παραδόσεις και δοξασίες. Από σύμβολο της νίκης, η δάφνη άρχισε να συνδέεται με την καλή τύχη, την προστασία και τελικά την οικονομική ευημερία. Έτσι εξηγείται και η συνήθεια να φυλάσσεται ένα φύλλο της μέσα στο πορτοφόλι.

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Δεν είναι, πάντως, το μοναδικό αντικείμενο που έχει συνδεθεί με τέτοιες αντιλήψεις. Σε διάφορες κουλτούρες χρησιμοποιούνται επίσης η κανέλα, ένα συγκεκριμένο νόμισμα ή χαρτονόμισμα που δεν ξοδεύεται, κόκκοι ρυζιού και το τετράφυλλο τριφύλλι. Κοινός παρονομαστής είναι η αντίληψη ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα συμβολίζουν την αφθονία και την καλή τύχη.

Ακόμη και η κατάσταση του ίδιου του πορτοφολιού έχει σημασία για όσους ακολουθούν αυτές τις δοξασίες. Η διατήρησή του καθαρού και τακτοποιημένου, χωρίς παλιές αποδείξεις, άχρηστα χαρτιά και αντικείμενα, θεωρείται συμβολικά ένδειξη «σεβασμού» προς τα χρήματα.

Ανάλογες αντιλήψεις υπάρχουν και γύρω από αντικείμενα όπως η πυρίτης, οι κινεζικές τυχερές λίρες, το Maneki-neko και ο λεγόμενος «γελαστός Βούδας», τα οποία έχουν συνδεθεί κατά καιρούς με την οικονομική τύχη και την ευημερία.

Πηγή merca20.com