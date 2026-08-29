Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ.

Εφιαλτικές στιγμές βιώνει το Νεπάλ, από τις φονικές πλημμύρες στα σύνορα με το Θιβέτ μετά την κατάρρευση πάγου και βράχων στα Ιμαλάια, η οποία προκάλεσε τεράστιο όγκο νερού, λάσπης, πάγου και πετρωμάτων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 675. Μάλιστα, με τους επτά ανθρώπους που επιβεβαιώνεται πως έχασαν τη ζωή τους στο Θιβέτ - όπου οι πληροφορίες βρίσκονται υπό τον αυστηρό έλεγχο των κινεζικών αρχών - ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφή ανεβαίνει στους 683. Ο αριθμός των αγνοουμένων αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε σχεδόν 3.000 (2.426 στο Νεπάλ και 554 στο Θιβέτ) το Σάββατο 29/8.

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Το νερό και τα φερτά υλικά κατέστρεψαν σπίτια, δρόμους, γέφυρες και υποδομές, ενώ ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από παχύ στρώμα λάσπης. Σε ορισμένα σημεία άνθρωποι εγκλωβίστηκαν ακόμη και μέσα σε σήραγγες υδροηλεκτρικού έργου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Χανάι, δήλωσε ότι η «άμεση προτεραιότητα» της χώρας είναι ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η παροχή επείγουσας βοήθειας. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι 4.451 άνθρωποι έχουν διασωθεί, μεταξύ των οποίων 187 ξένοι υπήκοοι. Ο Χανάι κάλεσε στη συνέχεια το κοινό να βασίζεται σε «επίσημες και επαληθευμένες πληροφορίες».

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Όσον αφορά την επιχείρηση εντοπισμού επιζώντων, δήλωσε ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικές ομάδες και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών συνεργάζονται στις πληγείσες περιοχές.

Οι αρχές συντονίζονται με τις οικογένειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ διπλωμάτες διευκολύνουν την επικοινωνία με τις οικογένειες των αγνοούμενων ξένων υπηκόων, πρόσθεσε.

Καθώς συνεχίζονται οι ανησυχίες για πιθανές νέες πλημμύρες, ο Χανάι δήλωσε ότι ο κίνδυνος παρακολουθείται και ότι η περιοχή βρίσκεται σε «ύψιστη επιφυλακή».

Ο μόνος τρόπος πρόσβασης στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι μέσω ελικοπτέρου, ωστόσο σε ορισμένα σημεία το έδαφος έχει μετατραπεί σε «βάλτο», με αποτέλεσμα τα ελικόπτερα να μην μπορούν να προσγειωθούν, ανέφερε.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο διάσωσης μέσω σηράγγων και αναζητούν υποστήριξη για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι αναμένονται δύο επιπλέον κινεζικές ομάδες διάσωσης.

Νεπάλ: Στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια τουλάχιστον υπολογίζεται το κόστος ανοικοδόμησης μετά τις πλημμύρες

Το Νεπάλ ενδέχεται να χρειαστεί από 4 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες αυτής της εβδομάδας, δήλωσε στο Reuters το Σάββατο ο Υπουργός Οικονομικών Σουάρνιμ Βάγκλε — ένα ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το ένα δέκατο της οικονομίας της χώρας.

«Η αρχική εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται απλώς για μια εκτίμηση», δήλωσε ο Βάγκλε. «Θα απαιτηθούν πολύ λιγότερα από όσα χρειαστήκαμε για τον σεισμό του 2015. Οι ζημιές και οι απώλειες βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση».

Η κατάρρευση ενός παγετώνα την Τετάρτη προκάλεσε έναν σαρωτικό χείμαρρο από βράχους, πάγο, λάσπη και φερτά υλικά μέσα από τα ορεινά ποτάμια συστήματα των Ιμαλαΐων, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 600 ανθρώπους στο Νεπάλ και το Θιβέτ της Κίνας, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η πλημμύρα ισοπέδωσε κωμοπόλεις στη συνοριακή περιοχή, παρέσυρε γέφυρες και δρόμους και προκάλεσε ζημιές σε σημαντικούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Ο Βάγκλε δεν επεκτάθηκε στο γιατί το κόστος ανασυγκρότησης αναμένεται να είναι μικρότερο από τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών το 2015 — τη χειρότερη καταγραφή καταστροφής στο Νεπάλ, που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 9.000 ανθρώπους, κατέστρεψε πάνω από μισό εκατομμύριο σπίτια και προκάλεσε απώλειες που εκτιμήθηκαν στο ένα τρίτο περίπου της οικονομίας του Νεπάλ.

Ωστόσο, οι πλημμύρες της Τετάρτης αποτελούν βαρύ πλήγμα για μια οικονομία που εξαρτάται από τα εμβάσματα, τον τουρισμό και την υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς προκλήθηκαν ζημιές σε έργα παραγωγής ενέργειας που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 12% της εθνικής δυναμικότητας παραγωγής.