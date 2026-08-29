Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν την έκταση της συμμετοχής και τον αριθμό των τρακτέρ που θα κατευθυνθούν προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς και εάν η κινητοποίηση θα αποτελέσει την απαρχή νέου κύκλου αγροτικών δράσεων.

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την κινητοποίησή τους οι αγρότες, επιλέγοντας την ημέρα των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να δώσουν νέο ραντεβού διαμαρτυρίας, με τα τρακτέρ να αποτελούν βασικό μέρος της κινητοποίησης.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε στα Κύμινα-Μάλγαρα. Οι αγρότες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, επιλέγοντας συμβολικά την ημέρα κατά την οποία θα ανοίξει επίσημα τις πύλες της η 90ή ΔΕΘ.

Στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο

Σύμφωνα με την απόφαση των αγροτών, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο, με τη συμμετοχή και τρακτέρ.

Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου και της συγκεκριμένης ημέρας προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην κινητοποίηση, καθώς η Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας λόγω της έναρξης της 90ής ΔΕΘ.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου και αποτελεί χρονιά-ορόσημο, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

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Η απόφαση για την κάθοδο στη Θεσσαλονίκη προέκυψε μετά τη σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων στα Κύμινα-Μάλγαρα, όπου εξετάστηκε η πορεία των κινητοποιήσεων και ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστούν οι διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου.

Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η διαμαρτυρία την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ δείχνει παράλληλα την πρόθεση των αγροτών να διατηρήσουν τον πρωτογενή τομέα ψηλά στην επικαιρότητα σε μια περίοδο κατά την οποία τα βλέμματα της χώρας θα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και στις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Στο επίκεντρο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Οι αγρότες αναμένεται να αξιοποιήσουν τη συγκέντρωση για να αναδείξουν τα αιτήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, επιδιώκοντας να μεταφέρουν την πίεση στην κυβέρνηση την ώρα που θα παρουσιάζει τις βασικές της πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες από το βήμα της ΔΕΘ.

Η κινητοποίηση στον Λευκό Πύργο, με την παρουσία των τρακτέρ, αναμένεται έτσι να αποτελέσει ένα από τα πρώτα σημαντικά μέτωπα που θα διαμορφωθούν γύρω από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.