Στην τελική ευθεία βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο για το πακέτο της ΔΕΘ, με τον βασικό κορμό των παρεμβάσεων να έχει οριστικοποιηθεί.

Λίγα 24ωρα πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβει στο βήμα του Βελλίδειου για τη ΔΕΘ, ο λογαριασμός των φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων για το 2027 διαμορφώνεται περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Στο επίκεντρο βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και οικογένειες, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Μία από τις βασικές εκκρεμότητες αφορά τους συνταξιούχους. Δεδομένη θεωρείται η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου, η οποία έχει αυξηθεί από τα 250 στα 300 ευρώ, ενώ εξετάζεται νέα αύξησή της στα 400 ευρώ ή διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Στο τραπέζι έχουν βρεθεί και πιο γενναιόδωρα σενάρια, με το επίδομα να φθάνει περίπου στα 446 ευρώ, ακόμη και πρόταση για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης σε βάθος τετραετίας.

Για περισσότερους από 670.000 συνταξιούχους προβλέπεται από το 2027 η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ώστε να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση των συντάξεων. Παράλληλα εξετάζονται αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, με βασικό σενάριο η ΕΑΣ να επιβάλλεται κλιμακωτά και μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ.

ΔΕΘ: Οι αλλαγές που δρομολογούνται για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης αναμένεται να συνδεθεί περισσότερο με τη φορολογική συνέπεια, με τη συμμόρφωση στα myDATA, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις εμπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις να λειτουργεί υπέρ του επαγγελματία. Παράλληλα έχει «κλειδώσει» η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% ή ακόμη χαμηλότερα.

Αντίθετα, εκτός σχεδιασμού φαίνεται ότι μένουν η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%. Για τις επιχειρήσεις αναμένονται, ωστόσο, παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου και μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας.

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ΔΕΘ: Ανοιχτό παραμένει εάν το όφελος θα μοιραστεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών

«Κλειδωμένη» θεωρείται και η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Ανοιχτό παραμένει εάν το όφελος θα μοιραστεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή θα περάσει εξ ολοκλήρου στους εργαζομένους, αυξάνοντας άμεσα τις καθαρές αποδοχές τους. Ο νέος κατώτατος μισθός αναμένεται παράλληλα να κινηθεί στα 950 ευρώ ή και υψηλότερα, επηρεάζοντας μέσω του μηχανισμού σύνδεσης και τις αποδοχές στο Δημόσιο.

Στο στεγαστικό εξετάζεται ένα νέο μοντέλο «Σπίτι μου», καθώς και η παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και της τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστά ακίνητα ή τα μεταφέρουν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση.