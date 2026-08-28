Έρχεται νέος γύρος ζέστης στις αρχές Σεπτεμβρίου με 35άρια – Η πρόγνωση Κολυδά για το επόμενο δεκαήμερο.

Ο καιρός θα συνεχίσει να κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με τον Σεπτέμβρη να μπαίνει δυναμικά και την ζέστη να συνεχίζει να κάνει την παρουσία της ιδιαιτέρως αισθητή. Οι τελευταίες προγνωστικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, με την Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο της θερμής αυτής περιόδου. Σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τη νέα 10ήμερη ensemble πρόγνωση για την Αθήνα, η οποία αποτυπώνει την τάση του καιρού για το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά τις μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία, το θερμό σκηνικό φαίνεται να διατηρείται και μετά το τέλος του Αυγούστου.

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με καλοκαιρινές θερμοκρασίες

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, λοιπόν, ο Σεπτέμβριος φαίνεται να ξεκινά με έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Η Αθήνα αναμένεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με θερμοκρασίες της τάξης των 34-35°C, ενώ ακόμη και στη συνέχεια οι μέγιστες τιμές αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Η ζέστη, ωστόσο, δεν φαίνεται να περιορίζεται μόνο στις πρώτες ημέρες του μήνα. Οι περισσότερες προγνωστικές εκτιμήσεις διατηρούν τις μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από τους 32°C το πρώτο δεκαήμερο. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκεται περίπου στους 30°C. Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές ημέρες η θερμοκρασία μπορεί να βρίσκεται περίπου 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου «Σήμερα βρισκόμαστε κοντά στους 35°C, ενώ μετά από μια μικρή υποχώρηση το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος φαίνεται να επιστρέφει σε επίπεδα 34–35°C από την 1η έως περίπου την 3η Σεπτεμβρίου. Ακόμη και προς το τέλος του δεκαημέρου, οι περισσότερες προβλέψεις κρατούν τις μέγιστες πάνω από τους 32°C.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η κλιματική μέση μέγιστη θερμοκρασία για την Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκεται περίπου στους 30°C. Επομένως, για αρκετές ημέρες μιλάμε για θερμοκρασίες 3 έως και 5 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Δεν πρόκειται για ακραία ζέστη, αλλά σίγουρα για παρατεταμένη θερμή περίοδο η οποία περνά πλέον και στον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η πιθανότητα αξιόλογης βροχής παραμένει πολύ μικρή. Μόνο γύρω στις 4–5 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ένα ασθενές σήμα για κάποια φαινόμενα, χωρίς όμως προς το παρόν ιδιαίτερη βεβαιότητα.»

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Λίγες οι πιθανότητες για βροχές

Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, περιορισμένες παραμένουν και οι πιθανότητες για αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ένα ασθενές σήμα για κάποια φαινόμενα εμφανίζεται περίπου στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής μεγάλη βεβαιότητα για σημαντικές βροχές. Η γενικότερη εικόνα παραπέμπει, επομένως, σε έναν σχετικά ξηρό και θερμό καιρό, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου δεκαημέρου.

H ανάρτηση Κολυδά

{https://x.com/KolydasT/status/2093252395358687530}